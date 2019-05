Hrůza na španělském festivalu: Mladíka (†19) nabral býk rohy do rozkroku! Vykrvácel

Španěl Fran Gonzalez (†19) zemřel poté, co ho býk bodl do rozkroku.

Mladý Španěl Fran Gonzalez (†19) vždycky rád riskoval a hazardoval se životem. V koridě i na býčích festivalech byl jako doma. Účast na tom posledním se mu stala osudnou. Frana nabral býk přímo do rozkroku, a i když byl převezen do nemocnice, krvácení bylo příliš silné a on zemřel.