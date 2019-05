Policisté vytáhli sebevraha z oprátky, zachránili mu život

Zoufalý muž zavolal strážníkům a tvrdil, že už ho nebaví žít. Chtěl se vším skoncovat. Rozjela se záchranná akce, do které se zapojili i policisté z karlovarského obvodního oddělení Jiří Petr a Jiří Flender.

V domě, odkud sebevrah volal, vyběhli na půdu. To už se hrálo se o vteřiny. „Nalezli bezvládného muže v pololehu, kolem krku měl omotaný kabel. Ten byl uvázán přes trám půdy,“ popsala policejní mluvčí Kateřina Krejčí.

Jiří Flender sebevraha rychle nadzvedl. Jeho kolega odvázal kabel z trámu, aby ho bylo možné uvolnit z krku nešťastníka. Pak začali s oživováním. „Muž po chvíli zachroptěl a pomalu začal dýchat, probral se z bezvědomí,“ řekla Krejčí.

Policisté muže posadili a opřeli o trám. To už na místo dorazili záchranáři a převezli pacienta do nemocnice. „Jsme rádi, že jsme muže našli včas a podařilo se ho zachránit. Život je to nejcennější, co člověk má,“ shodli se policisté.

