Dal vnukovi, který měl krást, pár facek a omdlel: Policisté ho oživili defibrilátorem

Muž přišel k prodejně a po chvíli se mu udělalo zle. Záchranku ale zavolat nechtěl. Podle informací Blesk.cz totiž zjistil, že údajný zloděj cigaret je jeho příbuzný. Stačil mu ještě dát pár pohlavků, a pak už se jeho stav rychle horšil.

Policisté ihned volali zdravotníky, muž se ale náhle sesunul se k zemi a přestal reagovat. „Policistka mu okamžitě kontrolovala životní funkce a policista ze služebního vozidla přinesl defibrilátor,“ popsal policejní mluvčí Jakub Kopřiva. To už měl muž ale nehmatný puls.

Dramatické oživování

„Během toho, co defibrilátor analyzoval stav pacienta, policista prováděl masáž srdce,“ řekl Kopřiva. Pak následoval výboj a další oživování. „Policista střídavě se svou kolegyní pokračovali v masáži srdce,“ uvedl mluvčí.

Po několika minutách začal ležící muž sípat, trhavě dýchat a pootáčet hlavou. To už se blížili záchranáři a pacienta si převzali. Policisté tak muži, který má mít za sebou již několik infarktů, zachránili život.

Užitečný pomocník

„Sloužím sedmnáct let a defibrilátor jsem zatím použil třikrát. Nebo spíše dvakrát jsem ho měl připravený, ale nakonec nebyl potřeba. Tentokrát jsme ho využili a musím říct, že je to opravdu skvělý pomocník, který člověku v této situaci hodně pomůže,“ řekl Petr Werner.

Jeho kolegyně, která u policie slouží stejně dlouho, to potvrdila. „Samozřejmě, že to člověku v této stresující situaci pomůže. Do podobných situací se člověk často nedostává, ale při každém nástupu do služby na to musí být připraven. Jsem ráda, že to tentokrát dopadlo dobře,“ dodala Eva Huspeková.

V Karlovarském kraji mají policisté v současné době k dispozici 19 externích defibrilátorů. Mají je ve služebních vozidlech policisté z obvodních oddělení či dopravních inspektorátů. V letošním roce byl přístroj použit zatím v sedmi případech.

VIDEO: Jak správně provádět resuscitaci.