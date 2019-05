Potápěči obnovili pátrání po ztraceném Ivánkovi: Od náhonu elektrárny zamířili dolů po proudu

Velké pátrání se rozjelo v obci Podolí na Uherskohradišťsku. Strážci zákona a stovky dobrovolníků dlouho do noci neúspěšně hledali malého Ivánka Malinu. Na místě zasahují potápěči. Policie povolala do akce vrtulník a prověřuje všechny varianty, včetně únosu. Pátrání bylo na čas přerušeno, protože bylo nutné odemknout a prozkoumat náhon vodní elektrárny. Nyní ale pokračují dál po proudu.

Policie dál pátrá po tříletém Ivánkovi Malinovi z Podolí na Uherskohradišťsku. Ten se ztratil v úterý večer a jeho zmizení vyvolalo ohromnou vlnu solidarity. Do hledání se už zapojily stovky lidí a stále další a další nabízejí pomoc.

Podle informací od policejního mluvčího Petra Jaroše na středu policie neplánuje podobně masivní akci, jako byla ta úterní. Do pátrání se dnes zapojily asi dvě desítky policistů a hasičů. Najít chlapce se potápěči snažili v řece Olšavě, a to v místech kde je řeka hluboká okolo metru a půl. Policie povolala do akce také vrtulník.

Proud mohl dítě odnést daleko

Potápěči se zaměřili také na prostor pod jezem, který je asi pět metrů vysoký. Na dně řeky objevili totiž mříže, pod kterými se nachází náhon do vodní elektrárny. Podle obav záchranářů existovala možnost, že proud elektrárny mohl chlapce vtáhnout do otvorů mezi mřížemi.

Museli proto kontaktovat provozovale elektrárny, aby jim umožnil přístup. Tam ale naštěstí chlapce nenašli a nyní pokračují dál po proudu řeky Olšavy směrem ke Kunovicím. Řeka je v těch místech již méně hluboká. Je tam okolo jednoho metru vody.

Policisté mají však velké obavy. Pokud chlapec spadl do řeky pod jezem, silný proud ho mohl odnést až do řeky Moravy, do které se Olšava po několika kilometrech vlévá.

Pozemek sousedí s řekou

Pozemek, odkud se chlapec ztratil, se nachází v bezprostřední blízkosti řeky. V zadní části ho původně nejspíš oddělovala branka, místní lidé ale říkají, že tam není už několik let.

Všichni jsou v duchu s Ivánkovým tátou, na který podle informací Blesku dítě vychovává spolu s chlapcovou babičkou. Matka chlapce s rodinou dlouhodobě nežije. Obavy o chlapečka jistě mají jeho dvě starší sestry - dvojčata. Na facebookových stránkách obce rodině a pátračům vyjadřují podporu a nabízejí pomoc desítky lidí.

Pomáhají dobrovolníci i hasiči

„Děkuji za Vaše nabídky, v této chvíli není potřeba, abyste do Podolí přijížděli a pomáhali hledat. Policie a hasiči jsou již od časných ranních hodin na místě, je tu také dostatečné množství dobrovolníků,“ napsala na facebookové stránky obce starostka obce Jana Rýpalová.

Podle starostky se prohledává řeka Olšava, ale policie prověřuje i ostatní možné scénáře, včetně únosu dítěte. Ten je ale podle mluvčího policie málo pravděpodobný.

Proč jste zastavili pátrání po Ivánkovi? Zlobí se lidé, záchranáři to vysvětlují

Pátrání se zaměřilo na řeku a blízké okolí

„V průběhu noci nedošlo k nalezení pohřešovaného chlapce, proto byly na místo povolány další policejní hlídky včetně policejních potapěčů a také hasiči se člunem. Jejich úkolem bude propátrat blízkou řeku a nejbližší okolí toku,“ informoval Jareš.

Chlapeček se podle policie vzdálil z místa svého bydliště kolem 18. hodiny. Do pátrání se zapojily desítky policistů, hasičů a místních občanů. Do pátrání se zapojili i psovodi a policejní vrtulník s termovizí.

Naposledy ho viděli jít k vodě

Podle starostky obce Podolí Jany Rýpalové byl chlapec naposledy byl viděn, jak míří k řece Olšavě. "Hasiči nasadili také člun ze stanice Uherské Hradiště," informovali zlínští hasiči na facebooku.

"Důkladně bylo propátráno nejen bezprostřední okolí bydliště, ale i místa vzdálená několik kilometrů. Vzhledem k tomu, že nedaleko domu teče řeka, byly prohledány nejen oba břehy, ale i samotná vodní plocha. Veškeré pátrání komplikovaly nepříznivé povětrnostní a světelné podmínky," řekl kolem jedné hodiny ráno pro web Novinky.cz policejní mluvčí Petr Jaroš.

Starostka zhruba ve stejnou dobu uvedla na své facebookové stránce, že pátrání bylo v noci přerušeno, aby pokračovalo opět ráno. "Děkuji domácím i přespolním za pomoc při hledání malého Ivánka. Bylo propátráno blízké i vzdálenější okolí. Hledali ho policisté, hasiči z Kunovic, později se přidali hasiči ze Slavkova, Veletin a Blatnice a nevím odkud ještě. Vystřídalo se u nás kolem 500 dobrovolníků," uvedla starostka.

„Ivan Malina je asi 100 cm vysoký a má světlé vlasy. Na sobě by měl mít modré rifle a maskáčovou bundu značky Adidas. Jakékoliv informace k pohřešovanému chlapci neprodleně sdělte na linku 158,“ uvedl Jaroš. Podle databáze má chlapec modré oči a je hubené postavy.