Jezdkyni Jitku (†23) zavalil kůň: Na poslední rozloučení přivezl rakev kočár s koňmi

Olomoucké hřbitovy byly zality sluncem, když se v hlavní bráně objevil pár černých koní, táhnoucí smuteční vůz. Za ním kráčeli zdrcení rodiče, sestra a babička, následování asi třemi stovkami příbuzných, kamarádů, přátel a známých.

Smuteční obřad zahájila píseň „Když se zamiluje kůň“, která symbolizovala největší lásku mrtvé Jitky. „Od malička milovala všechno živé. Nejvíc se však zamilovala do koní,“ prozradila o zesnulé smuteční řečnice.

Jitku (†23) na dostizích v Pardubicích zavalil kůň: Její milovaná zvířata ji doprovodí i do nebe

V neděli 21. dubna se Jitka připravovala na závody v Pardubicích. Při tréninku na jedné překážce kůň sice překážku zdolal, při doskoku však špatně došlápl a i s jezdkyní spadl tak nešťastně, že ji zalehl. I přes okamžitý zásah a veškerou péči léči lékařů podlehla způsobeným zraněním. Pořadatelé pak závody zrušili.

I přes neskrývanou bolest dokázala nad rakví promluvit a za všechny se s mrtvou jezdkyní Jitkou rozloučit její nejlepší kamarádka Klára. „Byla součástí mého života a jsem šťastná za chvíle, které jsem mohla s Jíťou prožít. Nedovedu si představit co teď bude, když už není,“ pronesla v slzách kamarádka Klára a dodala: „Odešel nenahraditelný člověk naší koňské rodiny. Nejen té malé u nás ve stzáji, ale celé té velké.“

„Je to šílené. Byla to bezproblémová hodná holka, byla ve sportovní třídě. Už tehdy se zřejmě koním hodně věnovala což je sympatické. Měla velkou lásku k přírodě a zvířatům a o to větší tragédie je to, co se stalo. Tak mladá a život před sebou," řekl Radek Čapka, ředitel gymnázia Čajkovského, které navštěvovala.

„Byla strašně fajn. Taková hodná, upřímná a doslova čistá holka. Bala hodně introvert a samotářka a hodně tíhla ke zvířatům. Myslím, že už na gymnáziu byla nadšená do koní. Ráda si o nich povídala a já jsem ji často uvolňovala na nějaké akce. Je to hrozné, velice mě to sebralo," Jiřina Janečková, někdejší třídní profesorka