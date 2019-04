„Spalničková party?“ Ve vězení mohou skončit rodiče i organizátoři, říká právník

Nová móda „spalničkových party“ zachvátila rodiče dětí v USA. Rodiče, kteří by u nás úmyslně vystavili své potomky podobné nákaze, mohou skončit na mnoho let ve vězení. Právě proto před podobnými nápady varuje advokát Jan Černý, kterého Blesk oslovil.

Doživotní imunitu proti spalničkám si vytvoří každé dítě, které tuto nakažlivou nemoc překoná. Právě proto se v New Yorku rozšířila móda tzv. „spalničkových party“. Rodiče na ně vodí své potomstvo do domácnosti s nemocným dítětem, a to za jediným účelem, aby se nakazilo nemocí, která mívá v dětství nekomplikovaný průběh.

Pokud ale někteří rodiče u nás sympatizují s podobným nápadem, měli by se nad tím raději ještě zamyslet. „Pokud by u úmyslně nakaženého dítěte nastaly komplikace, hrozilo by jim trestní stíhání,“ varuje advokát Jan Černý.

„Spalničkové párty“ odpůrců očkování děsí úřady. Děti na nich mají záměrně onemocnět

Na zdravotní komplikace je tu paragraf

Spalničky u dětí mívají nekomplikovaný průběh, u každého zákona ale existuje výjimka. V případě tohoto onemocnění se tak lékaři setkávají s komplikacemi, například v podobě zápalů plic. „Pokud by si onemocnění vynutilo delší hospitalizaci, nebo došlo k jiné vážné újmě na zdraví dítěte, vystavuje se rodič trestnímu stíhání!“ potvrdil Blesk.cz Černý.

Policie by takový případ vyšetřovala jako ublížení na zdraví. „Vzhledem k tomu, že se jedná o trestný čin spáchaný na dítěti, hrozí pachateli až 5 let vězení,“ vysvětlil advokát. To vše samozřejmě platí, jen pokud dítě nemoc přežije. Ve chvíli, kdy by komplikace vyústily v úmrtí dítěte, čekal by případného odsouzence trest až desetiletý.

Letuška se nakazila spalničkami a její stav je vážný. Cestující ženou aerolinky k lékaři

Hřeší rodič, pořadatel i návodce

Policie by podle Černého navíc zkoumala, zda se rodiče nerozhodli dítě infikovat v dobré víře. „Člověk, který třeba maminkám radí, že podobný přístup je v pořádku, by rovněž skončil v hledáčku policie,“ upozornil právník.

„V případě, že dítěti úmyslné nakažení ublíží, tak před soudem může skončit i ten, kdo podobné akce organizuje nebo vytvořil v rodičích dojem, že je uvedený postup bez rizika,“ uzavřel Černý.