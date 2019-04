Tragédie na nejnebezpečnějším letišti světa: Tři mrtví pod Everestem

Na jediném nepálském letišti ležícím v himálajském pohoří poblíž nejvyšší hory světa Mount Everestu havarovalo v neděli letadlo. Nehoda si vyžádala tři lidské životy. Podle agentury AP letadlo při startu narazilo do zaparkované helikoptéry. Informaci potvrdily i místní letecké úřady. Mezi mrtvými je pilot letadla a dva policisté, kteří stáli u vrtulníku.

Menší letadlo společnosti Summit Air mířilo z města Lukla do nepálské metropole Káthmándú, když při startu ráno místního času narazilo do vedle stojící helikoptéry aerolinek Manang Air. Podle zástupce leteckých úřadů letoun dostal na rozjezdové dráze smyk. Oba stroje vlastní soukromé aerolinky, které přepravují především turisty do odlehlých oblastí.

Letiště v Lukle, které se nachází v nadmořské výšce 2845 metrů nad mořem, je považováno za nejnebezpečnější leteckých přístav na světě, zejména kvůli krátké přistávací dráze a obtížnému přístupu. Létat z něj mohou pouze vrtulníky a malá letadla.