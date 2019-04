Žena chtěla jít na striptýz: Manžel ji zastřelil! Na policisty vzal útočnou pušku!

Takový šok americký stát Virginie dlouho nezažil. Ve zdejším klidném městě Woodbridge při střelbě zemřely dvě ženy. Jejich život má na svědomí válečný veterán a úspěšný příslušník americké armády. O to víc je jeho čin zarážející.

Když si pohledná Crystal brala za muže seržanta amerického vojska Ronalda Hamiltona, viděla vše růžově. Dvojnásobný účastník mise v Afghánistánu se ale postupem času začal projevovat jako záletník, což v ničem neomezovalo jeho chorobnou žárlivost. Pár společně přivedl na svět i syna a od roku 2016 žil ve Woodbridge ve Virginii.

Krátce po stěhování už manželé spali každý v jiném pokoji. Pak přišla osudná hádka. Crystal chtěla s kamarádkami jít na představení pánské taneční a striptýzové skupiny. To se ale jejímu manželovi vůbec nelíbilo.

Hádka se stále stupňovala, a když domů dorazil jejich syn, Ronald přímo před zraky dítěte mrštil Crystal o zeď. Žena se pokusila přivolat policii. Poslední, co do telefonu řekla, bylo: „Přestaň!“. Poté se hovor přerušil.

Ronald si uvědomoval, že tak či onak je po napadení manželky jeho kariéra v troskách. Popadl pistoli a opakovaně na Crystal vystřelil. Na místě zemřela. Jeho syn slyšel střelbu a utekl. K domu v té chvíli už mířila policejní hlídka. Ronald Hamilton popadl svou nelegálně upravenou útočnou pušku AK-47 a čekal na příjezd ochránců zákona. Pak začal bez varování pálit.

Následky střetu byly hrůzné. Dva policisté a jedna policistka byli těžce postřeleni. Oba muži přežili. Žena zemřela při převozu do nemocnice. Ronald se nakonec vydal do rukou policie bez dalšího řádění. „Zničil jsem si život. Vezměte zbraň a rovnou mě střelte do hlavy,“ řekl tehdy v cele předběžného zadržení.

Obhajoba vraha se sice snažila porotu obměkčit tím, že byl Hamilton vzorným služebníkem vlasti, ale nakonec stejně odešel s verdiktem vinen dvojnásobnou vraždou. Hrozil mu trest smrti, ale porota se nakonec spokojila s doživotím bez možnosti podmínečného propuštění. „Zničil jste víc, než život své ženy. Zničil jste ho svému synovi, rodinám policistů i celé společnosti,“ řekl mu tehdy při závěrečné řeči soudce.