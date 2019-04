Michal (†22) se zabil v autě cestou z diskotéky: Byla to otázka času, říká expřítelkyně

V sobotu ráno došlo na Slovensku k tragické dopravní nehodě. Michal (†22) vezl v autě svého mladšího bratra Richarda (16) z diskotéky. Řítili se vysokou rychlostí po mokré vozovce. Při průjezdu zatáčkou však Michal nezvládl řízení a vozidlo nabouralo do stromu a poté se převrátilo na střechu. Mladý řidič zemřel.

K tragické dopravní nehodě došlo kolem 4. hodiny ranní v okrese Rimavská Sobota. Při nezvládnutém průjezdu zatáčkou ve směru na obec Ostrany narazilo auto do stromu a převrátilo se na střechu. Michal na místě zemřel a Richard (16) utrpěl lehká zranění.

V sobotu večer se u Michalovy garáže sešlo okolo 60 mladých lidí, aby za něj zapálili svíčky. V neděli přišla také jeho bývalá přítelkyně Virgínia. „Chodili jsme spolu čtyři roky a asi před dvěma týdny jsme se rozešli. Richard říkal, že havarovali okolo čtvrté. On měl pás a Michal prý ne. Když Richard nikde Michala neviděl, myslel si, že vyletěl z auta skrz okno. Lekl se a utekl do lesa. Nevěděl, co má dělat, tak zastavil nějaké auto a nechal se odvézt domů. Tam bratr nebyl, tak šli s otcem na místo nehody a tam našli Michala pod převráceným autem. Koukala mu jen hlava. Michal přijel pro bratra na diskotéku, cestou zpátky se asi chtěli ještě povozit,“ popsala plačící dívka slovenskému serveru Pluska.sk.



„Auta byla jeho slabost a srdcovka. Už jednou havaroval, ale tehdy měl štěstí, že měl pás. Dělal hlouposti. Nechci být zlá, ale myslím, že kdyby se teď nic nestalo, určitě by se to stalo jindy, protože si Michal nedal říct. Říkali, že asi v sobotu pil. Ale on byl takový, že si nikdy střízlivý za volant nesedl. Když jsme byli spolu, autem jsem jezdila já, protože mám řidičák. Až teď, když jsme se rozešli, vzal si auto k sobě. Ani Richard na tom není psychicky dobře. Poslední dva roky vždy někdo z těchto mladých autíčkářů zemřel při neštěstí,“ dodala bývalá přítelkyně.

Podle policistů Michal prý nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a stavu vozovky. „Po silném nárazu auto spadlo do příkopu, kde zůstalo převrácené v protisměru,“ pověděla krajská policejní mluvčí Mária Faltániová. Také dodala, že byl Michal v minulosti již vícekrát trestaný. „Za ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí. Do prosince 2022 mu byl udělen zákaz řízení motorových vozidel.“