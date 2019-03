Tereza hnije v kriminále, její kamarádka paří v Miami. Simona ji vyměnila za dvojnici!

Přátelství Simony a Terezy skončilo v lednu loňského roku, když mladší z dívek zatkli pákistánští celníci na letišti v Láhauru a obvinili ji z pašování heroinu. Simona jen pár dní po kamarádčině uvěznění Blesku poskytla exkluzivní rozhovor, ve kterém mluvila poměrně rozporuplně.

„Je to moje srdíčko, pošlu jí peníze,“ tvrdila bezprostředně po zatčení Simona. Jenže v rozhovoru, který poskytla Blesku necelý týden od tohoto vyjádření, úplně otočila. „Už se jí neozvu. Pokud se ozve ona, tak jí odpovím. Ale to, co se stalo, zatížilo celou mou rodinu,“ řekla. V květnu pak Tereza Blesku napsala dopis, ve kterém Simoně věnovala celé dvě strany a naznačila, že za její zatčení může právě její bývalá kamarádka.

Těžko říct, jak moc Terezino neštěstí zatížilo Simoninu rodinu, podle jejího účtu na sociálních sítích to ale ji samou zas tak moc nezasáhlo. Simona bezstarostně létá po světě a tráví čas v luxusních destinacích, jako jsou třeba Dubaj nebo Ibiza.

Osudová chyba Terezy? Pašeračku usvědčila tahle fotka!

Na konci března vyrazila za oceán do Spojených států. A neletěla sama, vzala s sebou blonďatou Terezu z Uherského Hradiště. Simona má zkrátka dost specifický vkus ve výběru kamarádek.

Simona s novou Terezou zakotvila na Floridě v Miami a podle jejich účtů na sociálních sítích si pobyt pořádně užívají. Přes den opalování na pláži, pak večírek s neznámými muži v bytě, další den výlet na party lodi, kde Simona osahává vše, co vrhá stín… Děvčata zkrátka dělají všechno pro to, aby se nenudila.

Z příspěvků není jasná jedna věc. Totiž jestli jsou dívky v USA pracovně, například za modelingem, nebo jen na dovolené. Ať tak či tak, vypadá to na jeden velký mejdan.