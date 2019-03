Našla policie ostatky bílého koně Pavla? Chci, aby to byl můj syn! Naříká zoufalá máma

Je tomu už šest let, co zmizel Pavol Miko (45) ze slovenského Poltáru. Nyní po dlouhé době možná v jeho případě přijde zásadní obrat. Tento měsíc se totiž našla lebka a kosti. Nález byl učiněn v Tomášovcích, několik set metrů od místa, kde našli kdysi zaparkované auto Miky. Co si o záhadném nálezu myslí ztrápená Pavlova maminka Mária Miková (70)?