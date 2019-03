Blonďatá policistka skončila s rozbitým nosem. Na stanici ji zbil zadržený muž

Snímek policistky s rozbitým obličejem a zakrvácenou uniformou sdílel na facebooku moderátor radia Ray Hadley. Foto se stalo okamžitě virálním a uživatelé sociálních sítí se podivovali nad brutalitou útoku. Podle Daily Mailu chtěla dát seržantka zadrženému a spoutanému agresorovi trochu čaje. Opilá blonďatá dvojčata Alena a Saša napadla v Dubaji policistku. Sexy právničkám hrozí vězení

On ji však kopl kolenem do obličeje a k tomu jí uštědřil několik ran do hlavy. „Obvinění zní, že útočník chytil policistku za vlasy, když mu přinesla do cely čaj,“ řekl mluvčí policie Hadleymu. Žena musela být ošetřena a její rány sešity.

Dennodenní strasti