Vykutálená falešná žebračka: Měla u sebe iPhone za 22 tisíc, luxusní šperky i kabelku

Chtěla hrát na city a žebrat, ale jaksi zapomněla na to, že jako žena žijící v chudobě rozhodně nevypadá. Falešnou žebračku z Rumunska zatkla policie v americkém New Jersey, když u silnice žadonila o peníze pro své miminko. Na sobě přitom měla Dorina Caldarasová (34) luxusní oblečení a v kapse iPhone X v hodnotě 22 tisíc korun.

Policie z New Jersey varovala na svém facebookovém profilu veřejnost ohledně falešných žebráků. Strážci zákona zatkli Caldarasovou u silnice. S sebou měla ceduli s fotkou miminka a nápisem, na kterém stálo: „Mám jedno dítě, ve jménu Boha vás prosím, pomozte mi koupit věci pro dítě a plenky."

Jenže to byl podvod jako vrata. Jak po zadržení sama falešná zlodějka přiznala, je členkou organizované rumunské skupiny, která přijela z New Yorku do New Jersey, aby tam žebrala o peníze. „Měla u sebe kabelku (v přepočtu, pozn. red.) za 11 tisíc, drahé šperky a nový iPhone X a vůbec nevypadala, že by potřebovala peníze,“ uvedla policie.

Pozor na lidi s cedulí u silnice