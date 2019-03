Zmizení Štefana (19), který se ztratil na vánočním večírku: Namísto naděje přicházejí kondolence

Na případ zmizelého Štefana (19) ze slovenského Vrbova, kterého hledali nejbližší i dobrovolníci celé Vánoce, až do konce února, reaguje celé Slovensko velkou lítostí. I když mladíka eviduje policie stále jako nezvěstného, v jeho případu nastal velký zlom.

Mladý muž v nové firmě teprve začínal. Když odcházel naposledy z domu na večírek, s sebou si vzal pár desítek eur (několik stovek korun). A i když mnozí spekulovali o jeho pohybu v různých částech Slovenska, či dokonce za hranicemi, jeho máma si byla jistá, že by bez rozloučení neodešel, uvedl web Pluska.sk.

Vždy o sobě dal vědět, smutní máma

„Vždy dal o sobě telefonicky vědět,“ říkala ještě během pátrání. Neočekávaný zvrat v případě nastal prvního března. Policisté, kteří nepřestávali pátrat, našli u Podolínce mrtvolu u řeky Poprad. Potvrdilo se, že jde o mužské tělo. Lékař předběžné cizí zavinění vyloučil.

U řeky našli mrtvolu. Měla u sebe doklady na jméno Štefan

Navíc byly u těla Štefanovy doklady. Smutný nález rozpoutal obrovskou vlnu lítosti a nespočet množství upřímných soustrastí. „Věřili jsme, že se všechno v dobré obrátí a spolu oslavíme jeho dvacítku. Proč musel zemřít mladý chlapík, který neměl nepřátele?“ ptali se jeho kamarádi.

Rodičům způsobil velkou bolest

„Bože, pověz, proč je to tak? Kluk měl v hlavě velké sny, které chtěl prožít s rodinou a kamarády. Do srdcí jeho rodičů dal velkou bolest,“ smutní další reagující. To, že při nálezu těla šlo skutečně o Štefana, policie ani nikdo další nepotvrdil.

Všechno má vyvrátit, anebo definitivně potvrdit soudní pitva a vzorky DNA. „Policie zatím nemá závěr pitvy, a tedy osoba nebyla ztotožněná,“ reagovala Jana Ligdayová, mluvčí policie v prešovském kraji. Naděje umírá poslední, ale v tomto případě ani neexistuje.