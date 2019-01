Dopadení údajných vrahů čerpadlářky Jany (†58): Snad mají ty pravé, doufají místní

Nemilosrdná vražda čerpadlářky Jany Š. vedla ke zrušení nočního provozu, během kterého k tragédii došlo. Vrazi totiž dlouho unikali spravedlnosti, a tak se zaměstnanci pumpy báli, že by se mohli pachatelé vrátit.

Podle zaměstnankyně Lady B., která na pumpě pracuje teprve dva týdny, ale ani nyní nebude noční provoz obnoven. Benzínka je nyní zákazníkům k dispozici od pěti ráno do jedenácti večer. Lada zesnulou neznala, ale dopadení dvojice podezřelých kvituje. „Určitě je to skvělé,“ řekla ČTK.

Zatčení podezřelých vyvolalo úlevu i v Nelahozevsi. Starosta obce Jakub Brynda vnímá zadržení podezřelých pozitivně. „Doufám, že to jsou oni a že tu kapitolu budeme moci uzavřít, protože to byla tragédie," řekl ČTK. Lidé podle něj při hovorech často kroutili hlavou nad motivem vraždy. Podle starosty má zatím vedení obce informace pouze z médií.

Vraždu pumpařky Jany (†58) plánovali z pozorovatelny: Utajovaný scénář, podle kterého pachatelé útočili

Majitel benzínky Zdeněk Tetour po neštěstí zvýšil bezpečnostní opatření. Nelahozeveská pumpa je nyní napojena na pult centralizované ochrany, v případě přepadení tak zaměstnanci stačí stisknout nouzové tlačítko, které spustí tichý alarm a přivolá policii. Zdeněk Tetour navíc uvažuje i o jiných opatřeních, která by měla zabránit, aby se tragédie opakovala.

Tragédii by podle některých lidí dokázalo zabránit okénko pro noční provoz, jehož zavedení si sama Jana Š. přála. „Bývalo tam, ale když se přidal obchod, majitel ho zrušil, aby lidé chodili dovnitř nakupovat,“ řekl Blesku Janin kolega, který pro stejnou firmu pracuje na jiné pumpě.

Okénko určené pro noční provoz by ale Janě Š. život pravděpodobně nezachránilo, protože lupiči využili chvíle, kdy by byly dveře stejně odemčené. „Jana právě venku domyla stojany. Za provozu přes den to dělat nemůžeme. Na to nemáme čas, kolik je tu zákazníků. Takže se myjí saponáty vždy při noční směně,“ vysvětlila iDnes zaměstnankyně čerpací stanice.

„Jana vešla dovnitř, pod pult postavila kýbl s vodou a nejspíš šla zavřít vchodové dveře. Dělala to tak vždycky, byla opatrná,“ doplnila kolegyně zavražděné ženy. V tu chvíli ale do provozovny vtrhli lupiči a jeden z nich na Janu vystřelil z pistole.

Oběť přepadení už jedno přepadení zažila. Podle informací MF Dnes ji před čtyřmi lety ohrožoval muž s nožem, tehdy ale vyvázla bez zranění. Zesnulá si tak potenciální nebezpečí své profese moc dobře uvědomovala, což potvrdila i její sousedka. „Říkala mi, že se sice bojí, ale je to práce jako každá jiná a že se zatím nic nestalo,“ sdělila žena TV Nova.

Vražda čerpadlářky Jany v Nelahozevsi: Přepadli ji podruhé a stříleli skrz dveře!

Smrt sympatické pumpařky zasáhla kromě rodiny i zákazníky, kteří se kvůli jejímu úsměvu na benzínku rádi vraceli. Jedním z nich je i trenér fotbalové Slavie Jindřich Trpišovský. Kouč Janě věnoval prosincové vítězství nad Opavou. „Třikrát týdně jsem tam jezdil, znal jsem ji. To vítězství chci věnovat jí. Pro mě je naprosto nepochopitelné, že se takové věci dějí. Navíc pro pár korun. Je to katastrofa,“ řekl tehdy na tiskové konferenci.

Lupiči si přepadením přišli na deset tisíc korun a dva kartony cigaret. Podrobnosti o obou zadržených chce policie zveřejnit ve středu na tiskové konferenci. Potvrdí-li se vina zadržených, hrozí jim trest 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest.