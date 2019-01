Vím, kdo a kde zabil krásnou Darju (†19)! Mladík odhalil podrobnosti vraždy

Darjino tělo našel bezdomovec v kufru pohozeném v kontejneru. Vyšetřovatelé údajně znají totožnost vraha, ale nechtějí citlivé informace sdělit. Nepotvrdili ani to, jestli údajný pachatel vycestoval z Ukrajiny do zahraničí. Podle dřívějších informací se měl vrátit do rodného Turecka.

Hlavním podezřelým je údajně Darjin přítel, muž turecké národnosti. To, že zločin spáchal on, na Instagramu potvrdil jistý Nikolaj Arťukov a jeho slova cituje i místní zpravodajský server UAPortal. Na profil zesnulé Darji pod jeden z příspěvků napsal, že studentka zemřela asi 15 kilometrů od místa, kde bylo její tělo nalezeno. Konkrétně měla být zavražděna na předměstí Dnipra, ve městě Pidhorodne. Ukrajinská policie se však ani k této informaci nevyjádřila.

Darja slavila Nový rok v ukrajinském hlavním městě Kyjevě a domů do Dnipra se vrátila 3. ledna. Její tělo našel následujícího rána bezdomovec zavřené v kufru v kontejneru. Kufr s mrtvolou příležitostné modelky vyhodila skupina mužů, kteří na místo přijeli autem. Viděl je obyvatel jednoho z nedalekých domů. Darja na sobě měla jen podprsenku, kalhoty a ponožky. Studentka měla na krku viditelné stopy po škrcení.

Darja Bilous neměla jednoduchý život. V sedmnácti letech prý byla znásilněna a od té doby se živila jako luxusní společnice. V Dnipru studovala vysokou školu.