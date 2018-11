Zemřela modelka a herečka Kim Porter (†47). Médiím to potvrdila mluvčí bývalého přítele a otce jejích tří dětí rappera Seana Combse zvaného Diddy.

Modelka a příležitostná herečka Kim Porter (†47) byla nalezena mrtvá ve svém bytě v Los Angeles. Porter byla 13 let partnerkou rappera Diddyho, se kterým měla tři děti. Informaci potvrdila hudebníkova mluvčí Cindi Berger. „Bohužel můžu potvrdit informaci o úmrtí Kim Porter. Prosím vás, abyste respektovali soukromí rodin,“ řekla pro server TMZ.com.

Policisté byli do domu Kim Porter zavoláni kolem čtvrtečního poledne. Modelka zemřela na zástavu srdce. Zdroje blízké rodině médiím sdělily, že zesnulá měla pravděpodobně několik týdnů zápal plic a vykazovala příznaky chřipky. Kim Porter prý ve středu kontaktovala svého lékaře s tím, že se necítí dobře.

Rapper Diddy tvořil se zesnulou herečkou pár od roku 1994. Jejich vztah byl bouřlivý, dvojice se několikrát rozešla a znovu usmířila. Definitivní rozchod přišel v roce 2007. Tou dobou měla Kim s Diddym už tři děti. V roce 1998 se jí narodil syn Christian a po osmi letech přivedla na svět dvojčata, holčičky Jessie James a D´Lilu.

Z předchozího vztahu s hudebním producentem Alem B. Surem měla syna Quincyho. Kim Porter byla modelka a herečka, vystupovala například v reality show I Want to Work for Diddy, jejíž hlavní hvězdou byl otec jejích tří dětí.