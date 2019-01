Tragédie na zasněžené D1: Elenu (†36) smetl autobus! Tři malé děti přišly o mámu

K tragické nehodě došlo ve středu na dálnici D1 ve směru na Považskou Bystrici. Mladou maminku Elenu (†36) patrně překvapilo počasí, když se vracela autem z noční směny domů. Po nájezdu na dálnici narazila do svodidel, jež ji odrazila do pomalejšího pruhu přímo před autobus, který ji smetl. I přes veškerou snahu záchranářů nakonec zraněním podlehla.

Podle výpovědí sousedů se ve středu ráno Elena (†36) nejspíše vracela domů z práce v Ilavě do malé obce Dolný Moštenec u Považské Bystrice. Zhruba 30kilometrová trasa vede kus i přes dálnici D1, na kterou ženu najela u obce Ladce. Osudný den ale hustě sněžilo a neupravená vozovka patrně způsobila, že dostala smyk a nabourala do svodidel. Náraz ji odhodil do druhého pruhu přímo před jedoucí autobus, jak uvedl policejní mluvčí Pavol Kudlička. Řidič již nedokázal zabrzdit a auto s mladou maminkou smetl.

Tmavozelená octavie skončila po nehodě na odpis a řidička utrpěla vážná zranění po celém těle. „Přivolaní záchranáři se pokoušeli ženu oživit, ale i přes jejich usilovnou snahu se jim to nepodařilo. Lékař musel konstatovat smrt,“ řekla TV JOJ mluvčí záchranářů Alena Krčová. Rovněž sdělila, že na místě ošetřili i lehce zraněného muže, jehož stav ovšem nevyžadoval převoz do nemocnice.

Policisté provedli u řidiče autobusu dechovou zkoušku s negativním výsledkem na alkohol. „Je to klasická nehoda při takovém počasí. Došlo zde k nějakému pochybení ze strany řidičky,“ uvedl dopravní znalec Milan Holéci. „V autobuse nebyly žádné osoby zraněné. Pověřený vyšetřovatel z dálničního oddělení v Trenčíně již začal trestní stíhání pro přečin usmrcení,“ dodal policejní mluvčí.



Přátelé Eleny jsou z tragédie zdrcení. „Je mi z toho zle, když na to pomyslím. Byla hodná a pracovitá žena. Nepocházela odtud, ale provdala se sem,“ prozradili TV Markíza sousedé se slzami v očích. „Co si počnou její děti? Měla malé chlapce a velmi je milovala.“ Podle jejich slov to nebyla jen skvělá matka, ale také se nebála jakékoliv práce. „Klidně popadla do ruky kosu či motorovou pilu. Žádná práce jí nebyla cizí. Chtěla si i pronajmout nějaké pozemky a hospodařit na nich. Měli jsme ji rádi. Velice dobře sem zapadla.“