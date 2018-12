Osudový verdikt už v pátek: Tereza se dozví, zda stráví Vánoce ve vazbě

Tento týden se Tereza (22) už počtvrté vydala k soudu, který rozhoduje o její budoucnosti - na letišti v pákistánském Láhauru ji celníci totiž nachytali s kufrem plným heroinu. A jednání už se chýlí ke konci. Ve čtvrtek soudce prozradil, že už druhý den rozhodne o datu rozsudku.

Tereza v exkluzivním dopisu Blesku: Modlím se za vánoční zázrak…

Pákistánský soud má naplánované prázdniny od 24. prosince do 1. ledna - rozsudek tedy musí být vynesem v sobotu 22. prosince, nebo si na něj Tereza bude muset počkat do příštího roku.

K soudu přišla ve čtvrtek Tereza ustrojená úplně jinak než obvykle - tradiční šátek vyměnila za teplákovou soupravu. Ale ne jen tak ledajakou - na prsou se jí skví nápis Armani a obří logo značky. Podle všeho jí nové oblečení pořídil její právník.

Terezu zadrželi na letišti v Láhauru celníci poté, co prošla již dvěma kontrolami. Při té třetí u ní v kufru ale našli devět kilogramů heroinu. Tereza od počátku tvrdí, že je nevinná, že o drogách v zavazadle nevěděla. Zda jí to soudce uvěří, je ve hvězdách. Realisticky jí hrozí i více než deset let v místním vězení. Pákistánský občan by v podobném případě mohl dostat i trest smrti.