Tajemný předmět v ruce „pašeračky“ Terezy H. vzbuzuje otázky: Co to svírá ve své dlani?

Ve čtvrtek zamířila Tereza H. k soudu s pouze nepočetným doprovodem a její přítomnost vyvolala jako vždy velký zájem místních. Tentokrát si jeden z nich povšiml zvlášní okolnosti. Ať se totiž objeví, kdykoli, nepustí z ruky jeden nenápadný předmět. Co to ale je? Blesk se rozhodl tuto hádanku vyřešit.

„Když se podíváte na nějaké video, uvidíte, že Tereza si nese v ruce zvláštní předmět. Objevuje se v různých momentech a na různých záběrech, ale jisté je, že téměř nikdy nechybí,“ prozradil Blesku Terezin velký obdivovatel a průvodce Aršád Alí Dunja z místního televizního zpravodajství.

Také tentokrát, když Tereza se svým nyní již nepočetným doprovodem spěchala do soudní síně, ji tajemný předmět provázel. Tereza byla v dobrém rozpoložení a soudní jednání absolvovala, aniž by přišla o svůj charakteristický úsměv na tváři.

Jen zmínka o rodině přivolala do jejího výrazu smutek a nostalgii, vždyž už bezmála rok se neshledala s nikým ze svých blízkých a její jediné spojení s domovem představuje přítomnost zástupkyně místního českého konzula. Ten pečlivě sleduje vývoj případu, jehož vyústění se neúprosně blíží. Soudce v sobotu podle pákistánského novináře Alí Aršáda uvedl, že chce rozhodnout ještě před Vánoci, a dokonce stanovil i datum! Poslední rozhodnutí by mělo padnout už 20. prosince.

Terezu nyní čeká výslech a soudce jí poskytl čas, aby se seznámila s otázkami, které jí budou položeny, a ve spolupráci s týmem svých právníků si na ně připravila odpovědi.

„Nedošlo k žádnému zásadnímu posunu. Měly by být uzavřeny svědecké výpovědi,“ řekl Blesku tiskový mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Michal Bucháček. Terezin výslech začne podle něj nejspíš už pátek.

Terezu čekají nejspíš těžké časy, ztráta svobody a pobyt v podstatně horších podmínkách, než na jaké je dosud z vazební věznice zvyklá. Snad se potřebuje opřít o tu malou věcičku, která mnohým ženám poskytuje potřebný kousek každodenního sebevědomí.

„Ta věc, v Terezině ruce, kterou s sebou Tereza všude nosí a do které se čas od času podívá, je zrcátko,“ potvrzuje Dunja. Říká také, že sledovat mladou Češku při jejích pravidelných návštěvách soudu je pro něj velké potěšení. V tom ostatně není sám. Tereza se během svého pobytu ve vazební cele pákistánského Láhauru stala bezmála místní celebritou. Snad si díky tomu získá i sympatie soudce a ten bude posuzovat její kauzu shovívavě.

S ohledem na to, že byla v lednu zadržena na letišti se zavazadlem obsahujícím 9 kilogramů heroinu, jí hrozí velice přísný trest. Ne snad trest smrti, jako by tomu bylo, kdyby šlo o rodilou Pákistánku, ale podle střízlivých odhadů by mohlo jít o 8 a více let za mřížemi.