Varování advokáta: Byl Jan Kočka pod vlivem drog, nebo alkoholu? Výsledky toxikologie můžou zůstat utajené

K tragické nehodě došlo už 28. září. Policisté ji nejdříve vyšetřovali jako usmrcení z nedbalosti, nyní případ překvalifikovali na obecné ohrožení, za které hrozí viníkovi trest osm až 15 let. „Změnu právní kvalifikace policie provedla na základě výpovědi svědků a znaleckého posudku z oboru dopravy,“ řekl Blesku státní zástupce Ludvík Lukáš.

„Obecné ohrožení zabírá širší okruh než usmrcení z nedbalosti. Stalo se to na dálnici, mohlo dojít k nehodě třeba s desítkami vozů, proto to slovo obecné,“ vysvětlil renomovaný pražský advokát Jan Černý.

U velkých dopravních nehod je běžné, že policie zveřejňuje průběžné výsledky vyšetřování. Proto je tajení výsledků toxikologie v tomto případě poněkud zvláštní. Advokát Jan Černý ale upozorňuje, že záleží čistě na ochotě státních zástupců. „Státní zastupitelství není povinno informovat o každém případu, proto se teoreticky může stát, že je nezveřejní nikdy,“ varuje Černý.

Pro právní kvalifikaci obecného ohrožení navíc nehraje roli, zda byl řidič „pod vlivem“, nebo ne. „Důležité by to bylo před soudem. Mělo by to význam pro výši trestu,“ popsal advokát Jan Černý. K soudu se ale případ nedostane. Protože pravděpodobný viník zemřel, policie řízení zřejmě zastaví.

Smrtící jízda

K nehodě došlo 28. září brzy ráno na 32. kilometru dálnice D11 poblíž Kostelní Lhoty. Kočkův Mercedes G se v protisměru srazil s nákladním autem a oba vozy vzplály. Podle policie oba řidiči utrpěli zranění hlavy neslučitelná se životem.

Řetězec mlčení

1. POLICIE

Zda byl vnuk provozovatele Matějské pouti pod vlivem alkoholu či drog, měly určit testy. „Čekáme na znalecké posudky z toxikologického zkoumání,“ řekla Blesku 17. října policejní mluvčí Petra Potočná. „Dle vyjádření soudních lékařů bude posudek zpracován pravděpodobně do konce týdne,“ odhadoval šéf nymburské policie Marek Jirouš 29. října. Když 5. listopadu konečně přišel, nesměla jej policie zveřejnit. Státní zastupitelství si totiž vyhradilo právo o případu informovat a mlčelo.

2. OKRESNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

„Čekáme na výsledky znaleckého posudku z oboru dopravy, zda příčinou nehody nebyla technická závada,“ uvedl tehdy státní zástupce Ludvík Lukáš s tím, že závěry zveřejní do konce listopadu. To se ale nestalo.

3. KRAJSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

Včera už Lukáš výsledky odmítl komentovat s tím, že si případ převzalo Krajské státní zastupitelství v Praze. To odkázalo Blesk na e-mail a doposud neodpovědělo.