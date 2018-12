Policisté se rozhodli zlikvidovat dealery kokainu: Při zátahu ho našli kila!

Kokain dodával ze Slovenska na Moravu dvaačtyřicetiletý muž. Droga byla podle policie velmi kvalitní. „Dováželi kokain ve vysoké čistotě až 85 procent. Tady docházelo k následnému ředění, distribuce na ulici byla v čistotě cca 30 procent. Je to běžná pouliční čistota kokainu,“ řekl vedoucí odboru obecné kriminality zlínského krajského policejního ředitelství Petr Petrželka.



Zatímco nákupní cena gramu drogy se podle něj pohybovala okolo 1500 korun, naředěnou ji distributoři prodávali za 2000 až 2500 korun. Dodávky kokainu přicházely pravidelně, podle potřeby uživatelů i několikrát měsíčně. Drogu si kupovaly desítky zákazníků. „Co se týká cílové skupiny, byli to finančně zajištěnější lidé. Nebyli to běžní uživatelé pervitinu a podobně,“ uvedl Petrželka.

Další bílá „nadílka“ z Brazílie: Muž (25) převážel šest kilo kokainu, pražští celníci ho zadrželi



Drogu členové skupiny prodávali především ve Zlínském a Moravskoslezském kraji, ale také například v Jihomoravském kraji nebo v Praze. Kokain užívala i většina dealerů. Obvinění si mohli podle kriminalistů prodejem drogy vydělat řádově miliony korun.

Kriminalisté v případu obvinili šest mužů a jednu ženu ve věku 24 až 49 let. Za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy jim v případě prokázání viny hrozí až 18 let vězení. Novinářům to dnes ve Zlíně řekli zástupci policie a celníků.