Zakrvácení pasažéři a dýmající auto: Policista Jan zachránil život dvěma mladíkům po nehodě u Strakonic

Známé policejní heslo „pomáhat a chránit“ do puntíku splnil praporčík Jan Srb z Vodňan, který byl v neděli svědkem nehody osobního automobilu. I když nebyl ve službě, pomáhal u vážné nehody automobilu se dvěma pasažéry.

Praporčík Jan Srb v neděli krátce po poledni projížděl okolo rybníka v obci Řepice u Strakonic, když si všiml havarovaného auta, které vyjelo mimo silnici a skončilo na střeše na poli.

Duchapřítomný policista bez zaváhání zastavil a šel se podívat, jestli jsou jeho pasažéři v pořádku. V automobilu našel dva mladíky. Oba byli zakrvácení a ještě připoutaní. Z havarovaného auta stoupal dým, a proto se policista rozhodl rychle konat.

Rukou rozbil okýnko a po chvíli zápolení otevřel dveře, aby pasažéry vytáhl z auta ven. Situaci komplikoval fakt, že oba muži byli zaklínění. Mezitím u nehody zastavil další řidič, který zavolal záchranáře.

„Všiml jsem si, že se z vozidla začíná kouřit, a bylo mi jasné, že by mohlo začít hořet a že chlapům jde o sekundy,“ popsal dramatické chvilky hrdina okamžiku. „Proto jsem opatrně jednoho po druhém z vozidla vytáhl a snažil se s nimi komunikovat, byli v šoku,“ dodal. O zraněné muže se na místě staral až do chvíle, než dorazili přivolaní záchranáři a jeho kolegové.

Příkladné chování policisty na sociálních sítích zaujalo mnoho lidí. „To snad není ani o povolání, to je o člověku. Velké díky za takové lidi jako je Jan Srb, je to frajer!“ napsal Tomáš T. Fotografie policisty pózujícího u havarovaného vozu vtipně okomentoval Venca P. „Jako dobrý, ale stojím tam, tak to ještě aspoň hodím na kola, ne?“ poznamenal s nadsázkou.