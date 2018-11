Chlapce (13) s rakovinou posadil učitel do rohu. Bál se, že je nakažlivý

Třináctiletý čínský chlapec Siao-čou Čou zažil událost, která by se v moderním školství neměla nikdy stát. Chlapec, který bojuje s rakovinou, byl učitelem posazen do rohu mimo ostatní děti ve třídě. Kantor se totiž domníval, že je jeho nemoc nakažlivá. Hoch se nesměl účastnit ani zkoušek.

Chlapec se bál doma cokoliv říct, aby si o něj nedělala rodina starosti. Před rokem mu lékaři diagnostikovali Non-Hodgkinův lymfom, kvůli kterému musel podstupovat náročné chemoterapie. Na šílené chování učitele se přišlo až poté, co otec studenta zjistil, že nemá za zkoušky zapsané žádné známky.

Když chlapcův táta Siung-jing Čou zjistil, co se ve třídě děje, okamžitě to nahlásil vedení školy. Učitel byl ihned suspendován. „Dokážete si představit, co se dělo v hlavě mého syna během 45minutové hodiny? Byl tam nucen sedět jako blázen. Jak moc smutný musel být?“ řekl otec Strait News.

Po incidentu rodiče umístili chlapce do jiné školy. Ta se dokonce nachází blíže jeho domovu, takže je pro něj docházení mnohem snadnější. A co je nejdůležitější, podle posledních testů, které mu lékaři provedli, není po rakovině v jeho těle ani stopy. Snad chlapec zákeřnou nemoc porazil nadobro. Vytrpěl si již dost.