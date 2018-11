Sebevražda známého hudebníka (†26) šokovala jeho přátele: Měl spoustu plánů, ale pak najednou...!

Český hudební průmysl ztratil vycházející hvězdu. Před pár dny si vzal život mladý talentovaný hudebník Michael Ř. Pro všechny, co šestadvacetiletého producenta znali, to byl obrovský šok. Fanoušci, přátelé a rodina na sociálních sítích muzikanta oplakávají a všichni si kladou stejnou otázku, proč si vzal život.

Zemřel známý český hudebník Michael Ř. (†26): Spáchal sebevraždu

Pozdě odpoledne 14. listopadu, den před sebevraždou, ještě přidal na Facebook novou skladbu Balkan Love. Z písně, z níž srší dobrá nálada a veselé tóny, by jen málokdo řekl, že její tvůrce má v plánu si vzít život. „Míšane, Míšane… Zrovna ty, věčný srandista, nikdy tě nic nerozhodilo. Tak proč??!! Budeš tu chybět, nikdy nezapomeneme!! Ať je lehká zem!,“ napsala na sociální síť Jana.

„Odpočívej v pokoji, kamaráde, byl jsi skvělý kluk… Nikdy nezapomeneme, upřímnou soustrast rodině,“ napsala na Facebook Eliška. „Nikdo tomu nevěřil, ani já, je mi líto rodiny,“ napsala Lenka.

Mladý talent nebyl jen slavný v Čechách, ale i v zahraničí. Pracoval pro vydavatelství v Los Angeles. „Když jsem se to dozvěděl, byl jsem velmi zdrcený. Měl tolik potenciálu, mohl nám toho ještě hodně nabídnout a odešel příliš brzy. Moje myšlenky jsou s jeho rodinou,“ napsal Neil z Velké Británie.

Dva dny před sebevraždou dokonce dokončil své album. Podle přátel navíc měl mladý hudebník spousty plánů. To dokazuje i příspěvek od Jana, který na Facebook napsal: „Ach jo, s tím klučinou jsem si psal snad předchozí den…a jevil se mi jako pohodář a zapálenec do hudby. Psal mi, jaké má plány na rok 2019 a kolik má rozpracovaných tracků. Ale pak najednou… toto. Ale tak člověk nikdy tomu druhému do hlavy nevidí a neví, co ho trápí…v každém případě pro mě šok. Obrovská ztráta pro trance a další mladý život pryč. Upřímnou soustrast.“

Ovšem samotný Michael ke zprávě o vydání svého nového alba napsal, že je první a poslední v jeho životě. „Bohužel jak pravdivý komentář to byl,“ dodala k tomu Kamila.