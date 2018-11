Za sex s jedenáctiletou Andrejkou, po kterém se oběsila, padla jen podmínka! Sebevraždu vysílala na internetu

Jen podmínka! To je trest pro Pavla K. (30), který měl sex s Andrejkou (†15), když jí bylo jedenáct. Dívka si čtyři roky v sobě nesla toto trauma a letos v srpnu se oběsila. Muži přitom hrozilo až osm let vězení!

Jenže podle soudu se nepodařilo prokázat, že by smrt dívky měla příčinnou souvislost s tím, že ji Pavel K. před časem zneužil. Výši tříletého podmíněného trestu s odkladem na pět let, uděleného tedy »jen« za pohlavní zneužití, zdůvodnil předseda senátu dosavadní bezúhonností odsouzeného a možností jeho nápravy.

Obžalovaný podle znalců dítě pozná

„Soud nemá žádné pochybnosti o vině obžalovaného, byl si vědom, kolik je dívce let,“ konstatoval ovšem soudce Jiří Rajm. Smetl tak ze stolu argumenty obhájkyně, která tvrdila, že internetová hra, při níž se její mandant s Andrejkou v roce 2014 seznámil, má spodní věkovou hranici 18 let.

Za sledování sebevraždy Andrejky (†15) vězení! Školačka se zabila kvůli sexu s Pavlem (30)

„Jeho jednání bylo promyšlené s cílem uspokojit především sexuální vzrušení. Je nevyzrálý, egocentrický a průměrně inteligentní, je ovšem schopen rozeznat dítě od dospívající ženy,“ potvrdil včera také u soudu znalec z oboru psychologie.

Provozovali v autě i klasický sex

Pavel a Andrea si v roce 2014 kromě hraní her psali a pak se i sešli. Na polní cestě v jeho autě za vesnicí měli několikrát po sobě klasický i orální sex. Zhruba po půl roce jejich vztah skončil. Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání.

Co řekli rodiče dívky

Verdikt sledovali i rodiče dívky. „Přistěhovali jsme se na vesnici z Prahy, abychom naši holčičku co nejvíc uchránili od nástrah, které dnešní doba pro mladé lidi přináší, a takhle to dopadlo. Jsme smířeni s bolestí, kterou si v sobě poneseme do konce života,“ řekl Blesku otec Andrejky.

Co řekl odsouzený

„Mrzí mě, že to došlo tak daleko. Neumím si to dodnes vysvětlit, proč to udělala. Mrzí mě, že v době, kdy se to stalo, jsem nebyl chytřejší a nedokázal jsem tomu zabránit,“ tvrdil Pavel K. v závěrečné řeči. „Je to pro mě čerstvé, nedovedu si to vysvětlit,“ řekl Blesku po vynesení rozsudku.

Psycholog o Andrejce (†15), která se oběsila v přímém přenosu: Poslední volání o pomoc!

Po zneužití se zhroutila

Andrejka začala mít po „románku“ s Pavlem psychické problémy. Končila základní školu, ale místo budoucnosti plánovala sebevraždu. Když si šla loni koupit nůž a chtěla si podřezat žíly, svěřila se spolužákovi. Věc začali ihned řešit rodiče i lékaři. Následovaly další pokusy o sebevraždu, až se dívce letos v srpnu podařilo zoufalý čin dokonat. Doma na zahradě se oběsila a svoji smrt sdílela v přímém přenosu na sociální síti.