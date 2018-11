„Kašlu na to, končím,“ napsal mladý otec a spáchal sebevraždu: Zradili ho přátelé?

Napsal mrazivou zprávu na sociální síť a spáchal sebevraždu. Dvacátník Will Evans z Birminghamu z neznámých důvodů ukončil svůj život a nechal po sobě dcerku, která ještě neoslavila ani druhé narozeniny...

„Kašlu na to, končím,“ napsal ve čtvrtek 8. listopadu na Facebook otec 19měsíční dcerky Will Evans a ještě toho dne zemřel. Podle médií spáchal sebevraždu. Will osudného dne ráno zveřejnil příspěvek, ve kterém možná naznačuje, proč se rozhodl skoncovat se životem. „Ukazuje se, že lidé, které máš za přátele, jimi nejsou,“ zní sdělení.

Řidička, která přejela dvě malé děti (†1 a †4): Spáchala sebevraždu

K Willovu tělu dorazili zdravotníci kolem třetí hodiny odpoledne. „Byli jsme zavoláni s tím, že má muž srdeční zástavu,“ řekl médiím mluvčí záchranářů. Když lékaři dorazili na místo, bylo už pozdě. Nezbývalo než konstatovat smrt.

Po tragické události zahltili Willův profil jeho známí smutnými vzkazy. „Nemůžu se přes to přenést. Opustil jsi nás, ale nikdy na tebe nezapomeneme,“ napsal Stevie Corbett. Ke Steviemu se přidala Roxanne Wells. „Jsem zdrcená. Wille, vždy jsi byl tak veselý, vždycky jsi měl na tváři velký úsměv,“ zavzpomínala Roxanne.

Matka se oběsila před očima dcery (3): Holčička žila 4 dny v domě s jejím tělem. Jedla chleba a máslo

„Je tolik lidí, kteří tě milují. Je hrozné, jestli sis myslel, že jsi na tak strašném místě, že si nemáš s kým promluvit,“ dodala.

Podle údajů Národního statistického úřadu spáchá ve Velké Británii ročně sebevraždu 5 821 lidí. Obětí z řad mužů je zhruba 3krát víc než žen.