Honzu (†19) brutálně měli zavraždit dva kickboxeři: U soudu se probíraly otřesné detaily

Otřesnou vraždu Jana M. (+19) ze Žatecka, kterého jeho vrstevníci Tomáš P. a Adam K. (19 a 18) kvůli údajnému dluhu bili basebalovou pálkou a pak do něj sekali a řezali mačetou, začal ve čtvrtek řešit ústecký soud. Oběma hrozí až výjimečný trest.

Podle obžaloby vylákali mladíci automechanika Honzu M. na schůzku, kde ho pak napadli, zbili, svázali a odvezli ho k Rumunovi, jemuž údajně dlužil za rozprodané díly na auto. Ten se ale, když ho viděl v autě zkrvaveného s očima v sloup, zalekl a řekl, ať ho raději odvezou do nemocnice nebo někam, odkud dojde domů.

Brutální vražda u Bitozevsi: Honzu (†19) nejdřív umlátili basebalkou a pak ho rozsekali mačetou

Mladíci se ale báli prozrazení, proto svého kamaráda bez slitování začali znovu tlouct pálkou a pak ho dorazili mačetou. Tělo schovali do listí v lesíku u Bítozevsi, kde jej našel myslivec.

U soudu ve čtvrtek sváděli vinu jeden na druhého. „Nechtěl jsem vraždit, bál jsem se ale Tomáše, proto jsem dělal, co mi řekl,“ uvedl Adam K. O hlavu větší Tomáš P. naopak tvrdil, že hlavním útočníkem byl Adam. „To on ho mlátil a pak řezal mačetou. Já mu dal jen pár ran pěstí a jednou jsem do něj kopl,“ tvrdil.

Soud pokračuje i v pátek, další jednání jsou pak nařízena na prosinec.