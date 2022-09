Ivanka Košková zmizela před 25 lety: Únos, nucená prostituce, nebo vražda?!

Malá obec Příšovice na Liberecku se do většího povědomí veřejnosti dostala v létě roku 1997. Tehdy čtrnáctiletá Ivana Košková odjela na kole za tetou do dva kilometry vzdáleného Svijanského Újezdu, kde měla následující den domluvenou brigádu na sběr rybízu. K příbuzné však dívka nikdy nedojela. Její zmizení patří mezi nejvýznamnější nevyřešené případy v Česku.

Teplého podvečera 13. července 1997 se vydala čtrnáctiletá Ivana Košková z Příšovic na Liberecku za svou tetou do nedalekého Svijanského Újezdu. Za příbuznou však dívka oděná do zelené sukně, pruhovaného trika a bílých sandálů nikdy nedorazila. Mladičkou obyvatelku Příšovic údajně zhruba v polovině cesty zahlédla její spolužačka Žaneta. A to bylo naposledy, co Ivanku někdo spatřil.

Policie očekávala, že se dívka brzy objeví

Dívka za tetou jezdila bez ohlášení poměrně často, proto ani netušila, že má její neteř osudného dne přijet a přespat do dalšího dne. Zmizení teenagerky se tak začalo řešit až následující den. Situaci ztěžoval fakt, že tou dobou všechna média věnovala primární pozornost ničivým povodním. Onen víkend roku 1997 se navíc v nedaleké obci konaly každoroční Svijanské pivní slavnosti, takže v okolí byly tisíce neznámých lidí.

Policie navíc předpokládala, že se náctiletá dívka brzy objeví, protože se podobná oznámení opakovala. Děti se vždy brzy objevily nebo se samy vrátily domů, ale v případu zmizelé Ivanky se zázrak nestal. „Nemůžu pochopit, jak se to může stát. Pořád jsem věřil, že je naživu, že ji třeba někdo unesl. Kriminálka ale nic nenašla, už nedává šanci ani 50 na 50,“ řekl v roce 2018 pro TN.cz Miloslav Košek, otec zmizelé teenagerky.

Případ promlčen

Po dívence policie pátrala dlouhé měsíce. Povolání byli potápěči, vrtulník s termovizní, hledala rodina i místní, přesto všechno vedlo k neúspěchu. Nebyly nikdy nalezeny Ivančiny osobní věci, kolo, ani ona sama a případ byl po dvaceti letech, tedy v červenci roku 2017, prohlášen za promlčený.

O případ se ve stejný rok velmi intenzivně začal zajímat dokumentarista Petr Hátle, který před dvěma roky vydal úspěšný osmidílný podcast s názvem Pohřešovaná. V něm zpovídal Ivančiny blízké, spolužáky, učitelky, policii a snažil se objasnit, co se vlastně stalo. Za pětadvacet let se vynořila spousta teorií a scénářů, co se mohlo stát.

Oběť násilného trestného činu?

Podle nejrůznějších jasnovidců a senzibilů je dívka údajně po smrti. V minulosti to tvrdil televizní věštec Vlastík Plamínek, který byl shodou okolností tehdejším sousedem Koškových. Další verze se zabývaly tím, že mohla být Ivanka unesena a následně nucena k prostituci. Tuto verzi také v podcastu Hátle podrobně rozebírá a promluvil dokonce i prostitutkou a kuplířkou Drahuší K., která měla Ivanku vidět v září roku 1997 v Dubí. Existuje také verze, že pohřešovaná dívku někdo unesl a následně se stala obětí násilného trestného činu.

„Bolí to strašně, furt na ni myslím. Čekáme, že se někdo ozve, já už tady za chvíli nebudu, je mi přes 70. Kdyby něco dělala, ale byla to tak hodná holka, Všude ji měli rádi, ve škole, hrála házenou,“ sdělil v minulosti zdrcený otec.