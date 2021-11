Pod dohledem policistů a za přísných hygienických opatření bylo ve čtvrtek ráno naloženo 19 pacienti ve FN Brno a v nemocnici u sv. Anny k převozu do nemocnic v Praze. Důvodem je zahlcení brněnských špitálů pacienty s koronavirem.

„Ze základny na Kundratce před malou chvílí vyjel speciál Fénix,“ uvedli záchranáři krátce po půl sedmé. Po dvou hodinách už nakládal ve Fakultní nemocnici (FN) Brno pacienty.

„Celkem jich z Brna zamíří do Prahy 19,“ řekla mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá. Z toho 17 pacientů bude z FN Brno a dva z FN u sv. Anny. „Je to obrovská pomoc. Uvolní nám to trochu ruce,“ řekl náměstek FN Brno Ondřej Ludka.

Kromě velkokapacitní sanitky přijel do Brna i koordinační a doprovodný vůz pražské záchranné služby. Konvoj doprovázeli policisté a dvojice hasičů, kteří pomáhali také s naložením a vyložením pacientů.

Na plicní ventilaci

Z celkových 19 pacientů jsou čtyři na umělé plicní ventilaci, dva z Bohunic a dva ze svaté Anny. „Jedná se o muže a ženu, oba jsou během převozu napojeni na transportní ventilátory. Cílovými nemocnicemi jsou Nemocnice Na Homolce a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,“ uvedla mluvčí svatoanenské nemocnice Dana Lipovská.

Zbylých 15 pacientů ze standardního oddělení bude z bohunického areálu. Fénix je schopný převézt až 12 lidí. Dva pacienty postupně přepraví i vojenský vrtulník z Plzně.

Před 10. hodinou byl do velkokapacitního vozu Fénix naložen poslední pacient. Vozidlo v doprovodu policejního konvoje zamířilo do Prahy po dálnici D1.

Přetížené nemocnice

Jihomoravské nemocnice jsou zahlcené pacienty s koronavirem. Je jich tam kolem 900, což je nejvíce v zemi. Brněnské fakultní nemocnice by pak měly díky uvolněné kapacitě pomoct jiným nemocnicím v kraji, některé už vyhlásily krajní stav nouze, například Vyškov nebo Kyjov.

Zdravotníci zvolili i cestu dvěma vlastními sanitkami, do Prahy jedou po dálnici D1. Politiky avízované asistence armády lékaři od sv. Anny nevyužili. „Každý z pacientů odjel se zvláštním lékařským týmem samostatně,“ řekla mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.