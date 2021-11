Byl považován za srdce ostravského tanečního undergroundu, teď však klub Marley končí. Může za to koronavirus. „Už se to utáhnout nedá,“ říká provozovatel Tomáš Veselý. Legendární klub končí po 18 letech provozu.

„Nově nastolená a zpřísněná pravidla vládou, plus nejistota blízké budoucnosti, jsou pro nás natolik likvidační, že jsme se rozhodli klub nadobro uzavřít,“ řekl Tomáš Veselý, který podnik vedl dlouhých 16 let.

„Je to nejbídnější konec z bídných, nikdy by nás nenapadlo, že budeme vše opouštět jako zpráskaní psi,“ dodal Veselý smutně. Návštěvníky v poslední době nechával testovat. Očkováno bylo jen 40% z nich. Návštěvnost klubu by tak byla od pondělí, kdy začínají platit nová pravidla, slabá.

„Tolik propařených nocí, tolik zážitků a vzpomínek!,“ shoduje se většina příznivců klubu. Několik lidí dokonce vybízelo ke sbírkám na záchranu podniku. „To není ale dlouhodobé řešení,“ reagovali jiní, smíření se smutným koncem klubu.

Punk i tvrdá elektronika

Klub zaměřený především na taneční a elektronickou hudbu přivítal během své historie i folkové či punkové kapely, dařilo se zde i raperům. Jeden z prvních koncertů v České republice tu před lety měla tehdy u nás málo známá kapela Horkýže slíže. O uplynulém víkendu proběhly poslední dvě akce, dopily se zásoby a dveře klubu se definitivně zavřely.

