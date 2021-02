Je jednatelem firmy se čtyřmi autobusy, náplní jeho práce jsou zájezdy všeho druhu. Nejčastěji vozil Radek Šikola (53) a jeho řidiči školáky. Výlety po Česku a do zahraničí, lyže, moře, vyměnné studijní pobyty třeba do Anglie. S tím je kvůli koronaviru už takřka rok konec. Školy zavřely, autobusy stojí v depozitu. Soukromí zájezdoví dopravci krachují, nebo se ke krachu každým dalším dnem blíží.

„Od loňského března jsme neujeli jediný kilometr. Zájezdy utnuly koronavirus a protiepidemická opatření. Měli jsem šest šoférů, teď už jezdí pro ČSAD, nebo šli dělat něco jiného,“ povzdechl si Šikola, který se živí také jako prodejce autobusů.

I to je u ledu. Když se nikam nejezdí, nikdo nekoupí autobus v ceně 7 až 10 milionů korun.

Právě splácení autobusů je v době koronakrize pro většinu majitelů soukromých autobusů dýkou do zad. „Jestli chcete jezdit i v zahraničí a splnit přísné evropské normy, jinak to nejde. K jejich nákupu nás tlačila nařízení vlády kvůli bezpečnosti a ekologii. Řada lidí platí stotisícové leasingové splátky měsíčně, ručí bankám vlastním majetkem. A narůstá počet těch, kteří to nezvládli a o busy už přišli. Protože nejezdí, tudíž nevydělávají,“ upozorňuje Šikola.

Stát sice vytvořil kompenzační program Covid bus, jenže finanční pomoc se zpožďovala a řada provozovatelů v mezidobí nepřežila. „Peníze za jarní kompenzace přišly až v listopadu,“ zlobí se Šikola.

Nejsme vyžírkové

Když 300 nespokojených dopravců zaplavilo loni před Vánoci Prahu, pozvali na akci i ministra dopravy Karla Havlíčka. Ten, ač pozvaný, nepřišel, a dokonce je večer v televizi označil za vyžírky.

„Jsme po roce v pasti. Autobusy stojí, školy jsou dál zavřené, sezóna je reálná nejdřív od září. Přitom musíme dál platit mimo jiné havarijní pojištění, zadarmo není ani údržba odstavených vozů. Platí se i za odstavná parkoviště, “ upozorňuje podnikatel.

Znovu vyjedeme na Prahu

Na obranu zájezdových dopravců vznikla iniciativa Za autobusy, která sdružuje 650 dopravních firem. Pokud vláda neposune události k účinné podpoře zasaženého oboru podnikání, jsou dopravci odhodláni "spanilou" jízdu na Prahu opakovat.

Argumentují tím, že coby nepravidelní autobusoví dopravci desítky let podnikali bez koruny dotací, poskytovali služby veřejnosti, na daních a poplatcích zaplatili státu mnoho miliard a pomoc si tedy zaslouží.

„Na našich službách je závislých mnoho oborů, například školství, sport, kultura a cestovní ruch. Právě díky tomu, že zájezdové autobusy vozí celé skupiny cestujících, zastavily se jako první a rozjedou se jako poslední; autobusy stojí již rok s propadem zakázek a tržeb ve výši 90 až 100 procent," upozornil zakladatel iniciativy JIří Vlasák.

Kompenzace nepokryjí náklady

„V listopadu jsme obdrželi zdaněnou dotaci z programu Covid Bus, tato však stěží pokryla obrovské náklady firem od března do konce roku 2020. Nyní jsou tyto rodinné firmy opět bez prostředků, bez naděje na obnovení podnikání v okruhu následujících minimálně tří měsíců, se statisícovými fixními měsíčními náklady," vypočítává nešťastný autobusák.

Této katastrofální situaci již bez další účinné přímé pomoci nejsou podle něj schopni čelit. „Vláda se však pravděpodobně rozhodla nechat zájezdové dopravce napospas osudu, ministr Havlíček viditelně nemá další zájem situaci dopravců řešit; pro tyto české podnikatele a jejich rodiny to bude mít ty nejtvrdší dopady, včetně existenčních," zakončil Vlasák.