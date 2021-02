Škola s 38 žáky, z nichž 12 zůstává doma, nakoupila 1000 testů za 148 tisíc korun. Peníze škole poskytl sponzor. „Jedná se o testy, které se používají ve školách v Rakousku. Jsou to antigenní testy. Výtěr se ale provádí v přední části nosu,“ řekl Šimůnek. Testovat se mohou všechny děti. Tedy ty, které do školy nyní mohou, i ty, které jsou na distanční výuce.

„Chceme testovat všechny. I děti, které jsou doma, pak budou připraveny, až se budou moci do školy vrátit a vláda testování žáku rozjede,“ uvedl ředitel.

Vystačí do konce roku

Každá rodina dostala jednu kompletní sadu s 20 testy. „Při testování jednou za týden by nám to mělo stačit do konce školního roku,“ řekl. Dodal, že jen tři rodiny testování odmítly. „Čekají, až takový postup oficiálně schválí vláda,“ řekl.

Dodavatel testů proškolil pracovníky, škola vytvořila instruktážní video pro žáky a jejich rodiče. Děti se testují doma. Testy pak odevzdávají ve škole při příchodu. „Děti na distanční výuce se testují doma. S výsledkem se pak vyfotí a fotografii mi pošlou e-mailem,“ doplnil ředitel.

Výzva vládě

Šimůnek v minulých týdnech inicioval výzvu adresovanou ministerstvu školství a zdravotnictví, aby se do malotřídek mohly vrátit všechny děti, bez ohledu na epidemickou situaci v zemi. Podpořilo jej bezmála 700 malotřídních škol, tedy asi 95 procent. Zatím ale neuspěl.

Počátkem února uvedl, že malotřídní školy se chtějí stát pilotním projektem neinvazivního testování žáků, například za využití takzvaných kloktacích testů. Cílem aktivit je podle něj vrátit do malotřídek všechny žáky a umožnit neinvazivní testování při vstupu do školy. Týká se to asi 20 tisíc dětí.

