Organizátoři shromáždění, kteří stojí za iniciativou Chcípl PES, uvádějí, že vláda stávající situaci nezlepšuje, ale zhoršuje. Tvrdí, že se dokážou účinněji chránit sami. Nechtějí nadále respektovat opatření, která podle nich nejenže nefungují, ale zapříčinila „pandemii chudoby, nezaměstnanosti, krachujících firem a nevzdělanosti“. Zároveň ovšem vyzvali účastníky, aby přišli v rouškách a aby se přizpůsobili poklidné atmosféře akce.

Na náměstí zazněly projevy zástupců podnikatelů v pohostinství, fitness trenérů, lékařů, maturantů či Podnikatelských odborů, vysotupily i osobnosti z uměleckého odvětví. Během dvouhodinového programu vystoupil třeba herec a moderátor Michal Suchánek, bývalý prezident Václav Klaus či zpěvák Daniel Landa. K jeho výrokům, které pronesl na půdě Poslanecké sněmovny se pro Blesk v rámci pořadu S prezidentem v Lánech vyjádřil také Miloš Zeman.

„Z toho, co říkáte, to považuji za hloupost. Nedochází k žádnému - ať už plošnému, nebo selektivnímu - zotročování, dochází k obranným opatřením, kde nepřítel je epidemie. To bylo za každé epidemie, dokonce za každé války a boj proti epidemii je svým způsobem druhem války,“ řekl Zeman.

„Ti kdo chtějí svobodu, ať ji mají. Ať odmítnou očkování, ale ať se potom nediví, jestliže na tuto epidemii zemřou. A horší by bylo, kdyby mezi tím stihli ještě někoho nakazit,“ dodal. Landa ve Sněmovně hřímal, spílal vládě a součansá omezení přirovnal k »virovému protektorátu«.

Na sociální síti facebook slibovalo den před konáním akce svou účast 1 500 lidí, dalších 4 200 lidí projevilo o demonstraci zájem. Policie na místo vyslala zejména pořádkovou službu a také členy antikonfliktního týmu.

Video Průběh demonstrace proti vládním opatřením namířeným proti koronaviru. (10. leden 2021) - Václav Burian

Demonstrace se konala od 14:00. K tomuto času pražští policisté na twitter uvedli: „Na Staroměstském náměstí v Praze se schází účastníci ohlášeného shromáždění. Na místě je v tuto chvíli přibližně 400 osob. Policisté přítomné upozorňují na povinnost dodržovat vládní nařízení. Na průběh shromáždění dohlíží několik stovek policistů a strážníků.”

Zhruba po půl hodině doplnili: „Shromáždění je poklidné a nyní probíhají projevy. Podle našich odhadů je na místě asi dva tisíce lidí,” dodali policisté. Ti již řešili několik podezření na nedodržování vládních nařízení. „Svolavatel bude oznámen pro porušení vládních nařízení, protože byl překročen povolený počet účastníků.”

Kontroverzní říjen

Demonstrací se v loňském roce uskutečnilo několik. Nejrozporuplnější proběhla 18. října na Staroměstském náměstí, kde proti rozvášněnému davu, který využíval pyrotechniku a házel i dlažební kostky, musely vystoupit stovky policistů. 144 výtržníků bylo na místě zadrženo.

Jeden z nich za své extempore bude souzen z důvodu násilí na úřední osobě. Fotografové tehdy zachytili muže, kterak zezadu kopal do policistky - není vyloučeno, že jde právě o tento skutek. Osm dalších výtržníků policie stíhá.