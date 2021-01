Policie šla tentokrát najisto. „Na základě vlastního zjištění provedli pražští policisté zákrok v horních patrech jednoho domu v Melantrichově ulici,“ řekl pro Blesk.cz policejní mluvčí Jan Rybanský. Večírek se konal konkrétně v posledním patře jednoho z domů v Melantrichově ulici.

„Na místě bylo nalezeno celkem 63 osob, přičemž 59 z nich bylo cizí národnosti. Tito lidé byli oznámeni pro podezření z porušení současných vládních nařízení,“ uvedl mluvčí dále. Policisté na místě řešili také 5 osob, u kterých byla nalezena marihuana v přestupkovém množství. „3 osoby si také převzala cizinecká policie, neboť neměly v pořádku doklady.“

Jisté je, že účastníkům večírku hrozí pokuta, organizátora, nejspíš kterého si policie odvedla následně v poutech, čeká postih přísnější. Večírek podle zjištění policistů nakonec uspořádalo 7 organizátorů. „Ti byli rovněž vyslechnuti a jejich přestupek bude předán k dořešení příslušnému správnímu orgánu, který bude rozhodovat o výši jejich trestů,“ dodal Rybanský s tím, že policisté mohou zbylé osoby pokutovat na místě až do 10 tisíc korun

V případě jejich nesouhlasu s pokutou bude věc rovněž předána správnímu orgánu, který o výši pokuty rozhodne ve správním řízení. „Zbylé 4 osoby z celkového počtu 63 se pravděpodobně žádného přestupku nedopustily,“ doplnil Rybanský. Dle záběrů z místa se na nelegální večírek přišli bavit převážné mladí lidé, coby jejich vrstevník vypadal také muž, kterého policie vedla spoutaného.

Lukrativní adresa

Pořadatelé nelegálního mejdanu si nevybrali jen tak ledajaké místo. Jde o prastarý dům U pěti korun s gotickým jádrem, který je stejně jako celé historické jádro Prahy zapsán na seznamu UNESCO. Krom italské restaurace se zde aktuálně nachází hostel, jehož součástí je také asi 200metrový střešní apartmán. Zda se nelegální večírek konal zrovna tam, policie nesdělila.

Video Další nelegální party v centru Prahy: Na Staroměstské náměstí přijela policie (9.1.2021) - Od čtenáře Blesku

Rozprášení této akce přišlo několik týdnů poté, co se policisté pomocí beranidla vlámali do domu v Anenské ulici, průchozího až do ulice Karlovy, kde se v podzemních prostorách bavilo přes sto mladých lidí. V domě má byt například Michael Kocáb, který vůbec netušil, že by se tam měl nacházet nějaký klub. Blesk.cz získal také exkluzivní svědectví o prostorách, kde se mejdan konal, do nichž se mělo procházet tajným vchodem za knihovnou.