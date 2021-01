Smutná zpráva z Jihlavy, ve věku nedožitých 55 let zemřel ředitel tamního dětského domova a někdejší náměstek primátora za ODS Radek Vovsík. Na facebooku to oznámil šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

„Zemřel Radek Vovsík , člověk, který vše dělal naplno. Urputný, vlídný a zároveň neúprosný buldozer s velkým srdcem. Postupně jsem si ho více a více vážil. Nebál se neprošlapaných cest, vlastně je často vyhledával. Naposledy jsme se viděli 21.12. 2020. Byl v pohodě a plný síly. Hluboká soustrast rodině a všem blízkým. Odchodem Radka ztrácíme všichni. Čest jeho památce,“ napsal v sobotu na facebooku šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Vovsík je někdejším náměstkem primátora Jihlavy, v roce 2010 však rezignoval po kauze s rychlou jízdou, kdy se nejprve vymluvil na osobu blízkou a následně se přiznal, že lhal. Usvědčily ho totiž snímky z radarů.

Ve dvou případech v minulosti překročil při jízdě se služebním automobilem povolenou rychlost, prý ale netušil, že výmluvou na osobu blízkou při řízení služebního vozu porušil vnitřní předpisy jihlavské radnice.

„Jednoznačně jsem pochybil jako osoba veřejně činná. Skutečně jsem lhal a využil mezeru v zákoně. Nyní jsem vše zvážil a rozhodl se rezignovat na funkci náměstka primátora Jihlavy,“ řekl Vovsík pro Blesk v roce 2010. Následně odstoupil z čela kandidátky ODS v Jihlavě pro komunální volby.

„Několik nejbližších let se chce věnovat jen rodině,“ uvedl tehdy manažer jihlavské ODS Erich Janderka.

Vovsík se vedle práce v dětském domově věnoval hodně právě i své rodině - třem synům. O Vánocích se pak radoval z toho, že se dočká vnoučete.

„Milý dědo, těším se, až se mnou budeš jezdit na kolo, na lyže, na vodu a na další výlety. Zatím jsem v pořádku, tak brzy na viděnou na světě někdy před létem!“ stálo v přání, které dostal k Vánocům Vovsík. Nedočkal se ho.

„Táto, moc Tě milujeme a vždycky budeme. Slibuju Ti na svůj život, že pro bráchy udělám všechno, co bude v mých silách, aby se měli co nejvíc tak, jak jsi vždycky chtěl. Protože rodina pro Tebe byla vším. A vím, že nikdo jiný jako Ty už to ale tak, jak jsi to dělal, nedokáže. Miloval jsi svět a užíval sis ho naplno. Letošní Vánoce pro mě byly nejkrásnější v životě, když jsme byli všichni spolu a byl jsi šťastný a stejně tak my všichni ostatní,“ napsal na facebooku syn Tomáš.

Domov se školou a střediskem výchovné péče se stará o 37 dětí, v prosinci do něj Vystrčil spolu se současným hejtmanem Vysočiny Vítězslavem Schrekem (ODS) dopravili respirátory, které Česku darovala prostřednictvím Senátu tchaj-wanská společnost Autoland. Vystrčil navštívil Tchaj-wan na konci srpna.

„Radek Vovsík byl vzorem člověka i politika, který se nebál prosadit svůj názor, pokud šlo o dobrou věc, bez ohledu na to, jestli tím získá přátele či nepřátele. Člověk, který byl aktivní a překypující energií, až jsme se nechali všichni zmást, že tu bude vždy. Odešel, ale vzor zůstal,“ napsala na facebooku jihlavská zastupitelka Eva Decroix (ODS).