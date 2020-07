Cestování se kvůli pandemii výrazně proměnilo. Nejenže si musíte hlídat, zda vás do některé ze zemí vůbec pustí a jestli nemusíte mít negativní test na covid-19. Odborníci navíc předpokládají i změnu v popularitě jednotlivých dovolenkových destinací. Zaujmout může například Írán nebo Gruzie. Češi se ale zatím drží osvědčené volby a vyráží i po pademii nejčastěji do Chorvatska, Bulharska nebo Řecka, jak Blesk Zprávy informovaly cestovní kanceláře. Právě Chorvatsku ale epidemiologická situace ale přestává nahrávat, jak konstatoval vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula.

Koronavirus je tu stále i v létě, připomínají experti. „Není sezonní a v tom je zákeřný. Nenechá nám vydechnout a epidemie ještě nejspíše nekulminovala,“ řekl epidemiolog Roman Prymula v rozhovoru pro Reflex. Podobně pro Blesk Zprávy mluvila i hlavní hygienička Jarmila Rážová, která nabádala k obezřetnosti, protože „virus nespí“.

Podle Prymuly se tak může stát, že se opět začnou uplatňovat různá bezpečnostní opatření podle toho, jak se bude vyvíjet epidemiologická situace v různých zemích. Není tak vyloučené, že se rozjezd sezony dovolených zase zastaví nebo minimálně zabrzdí. Při zhoršení epidemiologické situace by se mohly opět objevit kontroly na hranicích, obnovila by se povinnost předložit negativní test na covid-19 nebo dvoutýdenní karanténa.

Podle vládního semaforu, který připravilo ministerstvo zahraničí, už mohou Češi bez problému vycestovat do všech zemí v Evropě vyjma Švédska. To je stále v červených barvách, což znamená zvýšené riziko nebezpečí a povinnost předložit negativní test na covid-19.

Nebezpečné Chorvatsko a odmítavé Pobaltí?

Jenže ne všechny země ale přijímají Čechy s otevřenou náručí. Kupříkladu Slovinsko na tři dny zařadilo Česko do rizikových oblastí. Češi tam měli na průjezd touto zemí, přes kterou se jezdí do Chorvatska, jen 12 hodin. V úterý Slovinci Česko ze seznamu opět vyškrtli - s jednou výjimkou. Obyvatelé Moravskoslezského kraje jsou stále považováni za rizikové jedince.

Podle Prymuly je také možné, že Pobaltské země zavedou velmi přísná opatření. Už nyní Estonci a Lotyši zavádí povinnou karanténu po příjezdu do země. „Mají zde 1 - 3 přírůstky denně. Je nutné si uvědomit, že i v těchto zemích se něco děje,“ poznamenal pro Reflex. Obává se pak toho, jak se vyvíjí situace v Chorvatsku. „Když se podíváme na to, že se pohybují kolem 80 nových přírůstků denně, tak je to jako 200 na naši populaci. Je vidět, že v těchto zemích k nárůstu dochází,“ poznamenal.

Chorvatsko je letos pro Čechy na prvních místech dovolenkových destinací. Alespoň těch, kam se dá dojet autem. Letecky vede letos Řecko a Bulharsko. A podle čísel se toho Češi nebojí a hned první týden utíkali na letiště. „Aktuálně týdně s Exim Tours vycestovává na řecké ostrovy cca 2000 klientů, do Bulharska cca 700 klientů a na Mallorcu cca 200 klientů týdně a nemáme hlášeny žádné potíže,“ uvedl pro Blesk Zprávy mluvčí cestovní kanceláře Petr Kostka.

Invie pak hlásí 1500 klientů, kteří v prvním týdnu prázdnin vyrazili do Řecka. Velký zájem o Řecko hlásí i z CK Alexandria. „Nabízíme zájezdy do hotelů určených pouze zákazníkům z České republiky. Z dotazů a připomínek našich zákazníků víme, že nejdůležitější pro ně je zdraví a bezpečnost,“ uvádí pro Blesk mluvčí Petr Šatný.

I přes kolikrát přísná bezpečnostní opatření na hotelech a v resortech ale cestovky neevidují stížnosti klientů. „Naopak, první reakce zákazníků jsou velmi pozitivní. Obrovskou výhodou je mnohem menší množství lidí v letoviscích i na plážích, takže to je velmi komfortní a navíc místní poskytovatelé služeb si budou také každého turisty obrovsky vážit. Navíc většina opatření není nijak extrémně omezující - rozestupy v jídelnách, na plážích či u bazénů jsou spíše plusem, na roušky při přepravě jsme v hromadné dopravě zvyklí i u nás a to, že z bufetového stolu Vám jídlo nabere číšník, také není zásadní problém,“ dodává Šatný.

Dovolené by se ale mohly v příštích letech proměnit. „Ze začátku to bude ovlivňovat otevírání hranic, očekáváme ale, že cestovní ruch nebude stejný, jako byl před koronavirovou epidemií. Cestovatelé budou objevovat nové cíle,“ míní mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková.

Podle předchozích zkušeností i mírně zvýšeného zájmu pak Řezníčková mluví především o Etiopii, Íránu a o Gruzii. „Írán se rozkládá na území dříve označovaném termínem Persie. Je to destinace s velkým příběhem, která navíc není příliš daleko. Kromě toho jsou Íránci známí svou úctou k ženám, které se tu tedy budou cítit doslova jako perské princezny,“ láká na neobvyklou destinaci Invie. Aniž by dodala, jak moc byl Írán koronavirem zasažený.

Mezi destinacemi, u kterých se počítá s nárůstem zájmu, je pak také Tunisko či Slovinsko.