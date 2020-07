„Po tak dlouhém a složitém období se otevřela první pravidelná linka. V červenci budeme létat jednou týdně, linky jsou krásně vytížené, i když se ještě dají koupit letenky. Od srpna budou dvě linky týdně,“ řekla.

Cestující museli vstoupit do terminálu v rouškách, které si museli ponechat i v letadle. Zaměstnanci letiště měli roušky, obličejové štíty a rukavice, v terminálu byla k dispozici dezinfekce. Lidé se na dovolenou po nouzovém stavu těšili.

Přibližně stovka lidí odletěla 6. července 2020 se společností Ryanair z pardubického letiště do Alicante ve Španělsku | ČTK / Taneček David

Cestujícím v předchozích měsících letenky zrušili

„Měli jsme letenky na duben, které nám zrušili. Čekali jsem na otevření letů v létě. V Alicante máme letní bydlení. Budeme sportovat, chodit na výlety,“ řekla cestující Veronika Witmanová.

Mladá žena odlétala s partnerem a malým dítětem. Nebyla jediná, komu koronavirová pandemie narušila plány na dovolenou. „Létám do Španělska každý rok, mám tam rodinu. Už se nemůžu dočkat. V květnu mi let zrušili,“ řekla Eva Hajnová.

Problém českých turistů nejen kvůli Slovinsku: Kypr je „obrovská komplikace“, říká expert

"Měli jsme letět v červnu, což jsme kvůli koroně museli zrušit. Byly momenty, že jsme si říkali, že to zrušíme úplně. Ale máme možnost být na čerstvém mořském vzduchu," řekla Eva Vrabcová.

Letiště neuskutečnilo od poloviny března, kdy bylo zavřené, kolem 150 letů. Letos očekávalo, že odbaví 200.000 cestujících, což se mu kvůli koronavirové pandemii nepodaří, uvedla Šmejkalová.

„Přišli jsme o lety Alicante, které byly plánované na začátek března, přišli jsme o ruské chartery z Petrohradu a Moskvy, protože Rusko je totálně uzavřené. A přišli jsme o lety společnosti SkyUP, která létá do Kyjeva,“ řekl předseda představenstva East Bohemian Airport Petr Juchelka.

Tratí kolem 40 milionů korun

Podle něj bude letošní propad 40 milionů korun, jsou v něm ovšem odpisy, finanční ztráty budou nižší. Společnost EBA požádala své akcionáře, Pardubice a kraj, aby 16 milionů korun určených v základním kapitálu na investice šlo do provozních nákladů.

„Leteckou dopravu jako akcionáři bychom měli podpořit. Naše letiště nemá takovou režii, stojí za to ho podržet,“ řekl radní Michal Kortyš (ODS). Osobně případnou další pomoc v krajské radě podpoří, dodal.

Kromě letů do Alicante z pardubického letiště budou přes léto létat dvakrát týdně dva chartery do Bulharska dvou cestovních kanceláří, VVV Tour a Krasim Tour. Od září začne z Pardubic nově létat maďarský Wizz Air, třikrát týdně do Kyjeva a třikrát týdně do Lvova. Dále se čeká, kdy obnoví provoz ukrajinský dopravce SkyUP s lety do Kyjeva. Rossiya Airlines létá z Pardubic do Ruska od října. „Jsem optimista, že lidé budou chtít létat, a když nám to bude umožněno, tak létat budeme,“ řekla Šmejkalová.