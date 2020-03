Fakultní nemocnice Brno čelí kybernetickému útoku, nefungují tam počítače! Klinika zastavila veškeré operace i přípravy na ně, mimo provoz jsou kromě počítačů i další přístroje. Pacienti jsou převáženi do jiných zařízení. Týká se to i Dětské nemocnice a porodnice. Nemocnice denně prověřuje až 20 lidí s podezřením na koronavirus. Vzorky se nyní posílají do Ostravy.