Lidé v karanténě budou mít nárok na nemocenskou. „Za porušení karantény hrozí podle zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až tři miliony korun,“ řekl premiér. Lékař bude oprávněn karanténu prodloužit, dodal Babiš. Současně vyzval zaměstnavatele, aby zaměstnancům vycházeli vstříc a domluvili se s nimi na práci z domova.

Stát je podle Babiše připraven obratem ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou vytvořit programy pro kompenzaci ztrát podnikatelů v souvislosti s opatřeními, které kvůli koronaviru vyhlásil.

Babiš uvedl, že impulzem pro aktuální rozhodnutí je situace v Itálii. „Tam je za jeden den 41 mrtvých. Nemá to nic společného s tím, jaká je situace u nás, my se snažíme zabránit šíření toho viru, v některých zemích už to zkrátka nedají,“ uvedl. Podle Babiše ne všichni občané jsou z hlediska karantény odpovědní a je nutné situaci řešit tímto způsobem.

Kdo se vrací z jarních prázdnin?

O víkendu začnou opatření platit kvůli tomu, že se očekává návrat Čechů z Itálie. Z jarních prázdnin by se měli vracet lidé z okresů Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice a Nový Jičín.

Ministerstvo zahraničí po dnešním zasedání ministrů s hejtmany aktualizovalo doporučení pro cesty do Itálie. Stejně jako v předchozích dnech v něm ale radí necestovat pouze do čtyř italských regionů, a to do Lombardie, Veneta (Benátska), Piemontu a Emilie-Romagny.