Kondomy na ruce, pobodání kvůli toaleťáku: Čeho jsou lidé schopní v rámci koronavirové hysterie?

Na část manželského slibu „v nemoci i ve zdraví” zjevně zapomněl obyvatel Vilniusu, jemuž se manželka svěřila, že potkala Číňanku, která cestovala do Itálie. Poté, co se to Litevec dozvěděl, v panice manželku zamkl v koupelně jejich bytu. Muž poté tvrdil, že ženu donutil jít do „improvizované karantény” až po telefonické konzultaci s lékařem. Manželka pak z koupelny zavolala policii a požádala ji o pomoc. Žena byla poté testována s negativním výsledkem. V Litvě je zatím pouze jediný případ nákazy koronavirem.

