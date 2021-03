Koronavirus ONLINE: Zpátky do škol i školek v rouškách. A nakažená Maláčová

Nouzový stav v Česku bude platit i přes Velikonoce – a to až do 11. dubna. V pondělí v Česku přibylo 6865 potvrzených případů koronaviru, zhruba o 1400 méně než před týdnem. Od začátku epidemie zemřelo už 26 222 lidí. Koronavirem se nakazila i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), na twitteru napsala, že má mírné příznaky. A do školky by se podle dokumentu citovaného webem TN.cz měly vracet jen děti z posledních ročníků, s rouškami a dvěma testy za týden. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.