Koronavirus ONLINE: Změna pravidel u očkování i imunity. A registrace třicátníků příští týden

Vláda nerozhodla ani o cenách testů, i když to dopředu avizovala. „My jsme to dneska neprojednávali, bude to předmětem zasedání vlády v pondělí. Co se týče testů, předpokládá se, že se částečně sníží úhrada za antigenní testy,“ uvedl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) Podle něj by mohl stát asi 250 korun. „Neberte mě ale za slovo,“ dodal.

Bude se nejspíše snižovat i cena PCR testů. „Je potřeba, aby i tyto testy byly rentabilní,“ uvedl ministr. Dobrou zprávou ale je, že cena bude u obou testů snížena.