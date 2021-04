Koronavirus ONLINE: Zkazí Zlínský kraj nákupy všem Čechům? A očkování pro lidi 18+ asi od července

Šéfka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová ve druhé polovině letošního roku očekává silné oživení ekonomiky eurozóny, protože zrychluje tempo očkování proti covidu-19 a život se začíná vracet k normálu. Lagardeová to dnes uvedla na internetovém fóru, které uspořádala organizace Aspen Institute.

„Podle všeho to vypadá, že do konce června by mělo být zhruba 70 procent populace naočkováno nejméně jednou dávkou,“ uvedla Lagardeová. Někteří prognostici jsou sice méně optimističtí, všeobecně se však předpokládá, že pokud se podaří překonat logistické překážky, mohlo by být na konci léta plně naočkováno 70 procent dospělé populace, píše Reuters. Lagardeová upozornila, že třetí vlna koronaviru sice přináší krátkodobá rizika pro hospodářský růst, ale vakcíny znamenají „světlo na konci tunelu“.