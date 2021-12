Koronavirus ONLINE: Zemanova izolace skončí v pátek. A Rakousko neočkované nechá v lockdownu

Základní školy ve většině okresích měst na Vysočině zatím neplánují prodloužení vánočních prázdnin. ČTK to řekli zástupci školských odborů radnic, které školy zřizují. S delšími prázdninami díky ředitelskému volnu nepočítají ani oslovené školy v dalších městech. Víc dní volna by podle ředitelů mohlo být komplikací pro rodiče menších školáků, kteří by museli řešit hlídání dětí. Ředitelské volno má podle nich sloužit k jiným mimořádným událostem, o postupu při pandemii by měly rozhodovat hygienické stanice. Už dřív prodloužení vánočních prázdnin oznámily z okresních měst jen školy v Třebíči, kde půjdou děti naposledy do školy 17. prosince.

„My jsme školám řekly, aby to (prodloužení volna) vzhledem k epidemiologické situaci zvážily, ale zatím nemáme zpětnou vazbu. Čekáme, co z toho vzejde. Měli bychom rozhodnout co nejdřív i s ohledem na rodiče,“ řekl vedoucí školského odboru jihlavského magistrátu Tomáš Koukal.