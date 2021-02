Koronavirus ONLINE: Zeman poprvé od pandemie opustí Česko. A vláda projedná návrat školáků

Za neděli v Česku přibylo 2415 nakažených, rizikové skóre PES je i v pondělí na 71 bodech. Vláda bude posuzovat prodloužení nouzového stavu v Česku i plán ministra školství Roberta Plagy (za ANO), podle kterého by se od března vrátily do škol za podmínky testování maturitní ročníky. Ministr Jan Blatný (za ANO) by měl vládě představit návrh na zákaz cest mezi kraji, podporu pro něj ale nemá. A prezident Miloš Zeman poprvé od konce roku 2019 opustí Česko a v pondělí odpoledne odletí na summit prezinentů V4 do Polska. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.