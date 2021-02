Koronavirus ONLINE: Zeman odletěl z Česka. A Hamáček má plán proti odmítačům opatření

"My jsme připraveni na kapacitu asi až 235 000 očkovaných za měsíc. To je to, co dneska jsme schopni zajistit všemi silami, které máme k dispozici," uvedl dnes hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO).

Do konce února by v Moravskoslezském kraji mohlo být celkem naočkováno 100 000 lidí, všechno ale závisí na dodávkách vakcín. Kraj chce v pilotním režimu začít využívat i velkokapacitní očkovací centrum, které vzniklo na Černé louce v Ostravě.

Kraj má asi 1,2 milionu obyvatel. Do konce minulého týdne tam bylo první dávkou vakcíny očkováno 27 740 lidí, druhou už dostalo 8395 lidí. "Lze říct, že v maximální možné míře využíváme dávek, které dostáváme. K dnešnímu dni jsme dostali 35 100 Pfizer/BioNTech a 10 900 Moderny," řekl Vondrák.

V nemocnicích v kraji je pacienty s covidem obsazeno mírně přes 400 lůžek, v době největšího vrcholu pandemie to bylo více než 1100. "Nejvíce nemocnicím komplikuje život to, že řada pacientů, kteří jsou už postcovidoví, vyžaduje další následnou, a to dlouhodobou péči," dodal hejtman.