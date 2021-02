Koronavirus ONLINE: Zeman dostal druhou dávku vakcíny. A Německo přitvrzuje vůči Česku

Olomoucký kraj se připojí ke krajům, které jsou připraveny po zrušení platnosti nouzového stavu vyhlásit na svých územích stav nebezpečí. ČTK to dnes řekl olomoucký hejtman Josef Suchánek (Piráti a STAN). V Olomouckém kraji byl stav nebezpečí v minulosti vyhlášen několikrát v souvislosti s povodněmi. Naopak loni, kdy padlo rozhodnutí o uzavření oblasti Litovle kvůli šíření nákazy, stav nebezpečí vyhlašován nebyl, zjistila ČTK.

„Jsem ve skupině hejtmanů, kteří se na vyhlášení stavu nebezpečí chystáme. Nese to ale samozřejmě s sebou celou řadu velkých obtíží a není to ještě rozhodnuté. V tuto chvíli jde o deklaraci, která nás bude připravovat na to, že pokud se nestane ještě něco jiného, budeme s tím muset něco na úrovni krajů dělat sami,“ uvedl hejtman.