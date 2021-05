Koronavirus ONLINE: Zelená pro čínskou vakcínu od WHO. A Češi se snadněji vrátí ze Slovenska

Poprvé musel René Lána zavřít svou restauraci Plzeňka v Perninku na Karlovarskursku loni na jaře. A v říjnu znova. Místo čekání na konec vládních opatření se rozhodl zkusit něco jiného a začali v restauraci připravovat zabijačkové speciality. Prodává je nejen z okénka restaurace, ale jezdí s nimi i na farmářské trhy.

„Chtěli jsme to zkusit. Někdy v prosinci mezi svátky jsme si usmysleli dělat zabijačkovou výrobu, což v restauracích nebývá neobvyklé. Nejdřív jsme si pozvali řezníka a mělo to ohlas. Načež jsme řezníka pozvali ještě jednou a po třech čtyřech dnech znovu vyprodáno. Pak už jsme to dělali bez řezníka sami. Učili jsme se to, a ne každý výrobek se zpočátku povedl. Začali jsme to dodávat a dnes se možná rýsuje to, že až otevřeme, budeme mít živnosti dvě,“ popsal Lána.

“Nejhorší období jsme přežili ze svých úspor. A co se týká této výroby, jsme na začátcích. Nebylo by to na uživení včetně nákladů, které máme. Ale pomohlo nám to, byl to přeci jen nějaký příjem. I když některé kompenzace státu by se mohly zdát dostačující, chodí s velkým zpožděním. Navíc jsou složité na vyřízení,“ konstatoval Lána.