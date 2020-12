Koronavirus ONLINE: Zavřeným hospodám stát proplatí všechny náklady? A 9341 obětí v ČR

Česko se ze 3. stupně protiepidemického systému PES může vrátit již brzy do stupně číslo 4. Ministr Jan Blatný (za ANO) to pravděpodobně navrhne na pondělním jednání vlády. Znamenalo by to opětovný zákaz vycházení a zavření restaurací. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) uvedl, že pro podniky počítá s kompenzacemi, cílem je proplacení sto procent nákladů. Česko aktuálně registruje 9 341 úmrtí s covidem. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.